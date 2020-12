A tres meses de la muerte de Lara: 'No hay día que no llore por mi nieta'

Este jueves en la Legislatura se trató durante la sesión, el proyecto de ley de tenencia responsable de animales. La misma fue llamada en San Juan como "Ley Lara", en honor a la niña del barrio Malimán que fue asesinada por un pitbull. Acerca de esto la abuela de esta víctima contó que, a tres meses de la tragedia, no hay día que no llore por su nieta.

Susana Álvarez, abuela de Lara, desde el frente de la Legislatura contó que a tres meses de lo sucedido su dolor sigue intacto. Rodeada de familiares y amigos que mostraron fervientemente su apoyo al proyecto de ley que lleva el nombre de la pequeña, esta dolida mujer cuenta que no hay día en que no llore por su nietita.

"Estoy acá para acompañar en el dolor a mi hija porque ha sido muy grave. Mataron una niña. No hay día para mí en que no tenga que llorar por mi nieta. Es mi nieta y es mi hija pobrecita que la veo sufrir todos los días. Todos los días la siento sufrir. Yo no tengo consuelo". expresó la Susana ante la cámara de Canal 13.

Otro de los familiares que mostró su apoyo a esta normativa fue Nicolás Ramírez, primo hermano de Lara. Este joven contó que con su presencia en el lugar, estaban tratando de apoyar a los diputados para que vean lo necesario que resulta tener esta ley vigente. Aseguró que es una necesidad que tiene toda la comunidad.

"Estamos dando apoyo a los señores diputados, para que ellos sepan que estamos necesitando la comunidad toda una tenencia responsable de animales. Ayer ha pasado un hecho de una nena de 4 años atacada por un dogo y creo que es ahí cuando no entra la tenencia responsable de los animales. Los seres humanos somos responsables de lo que hace o no hace el perro", sentenció.