Proteccionistas cruzaron críticas contra la Ley Lara

Luego de que el último jueves se aprobó la Ley Lara, que apunta a la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos (PPP), los proteccionistas cruzaron críticas tras la norma sancionada. En ese sentido, la proteccionista Emilia Merino asegura que con esta ley no se ataca el problema de fondo y se ataca desde atrás.

Es que en el proyecto queda definido que serán considerados PPP aquellos que reúnan algunas de las siguientes características: “más de 10 kilogramos de peso, perímetro torácico entre 60 y 80 centímetros, cabeza voluminosa y cuello corto, fuerte musculatura, mandíbula grande. En sentido meramente enunciativo, quedan comprendidas las siguientes razas: Bull Terrier, Pit Bull, Akita lnu, Dogo de Burdeos, American Staffordshire Terrier Bullmastif, Doberman, Dogo Argentino, Cane Corso, Fila Brasileño, Fila Brasileño, Mastín Napolitano, Tosa Inu, Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire, Bull terrier.

"Nosotros no queremos que hayan ataques. Queremos y pedimos penas ejemplificadoras. Esta es una ley que si no tenes para pagar los montos vas a criar un perro maleducado, vas a tener que hacer un trabajo comunitario. Además de estar libre. Esta ley no tiene sentido", expresó Merino.

Además prevén que la ley no mejorará el panorama actual sino que recaudará dinero. Emilia Merino, al frente de la ONG ‘Pitbull en Peligro’, aseguró que “todo existe desde 1994 y no se aplica. Con esta ley es más de lo mismo, pero con menos penas y será con dinero que no llegará los lugares que deben llegar. Con todas las entidades que ya existen sólo hay que aceitar los engranajes y aplicar las leyes que ya están vigentes, culpando a los verdaderos asesinos, que son los dueños de los perros”.

Asimismo Merino dijo que se trata de una ley imposible de regular. "Acá el único responsable es el dueño, no tiene sentido estigmatizar o discriminar a los perros. Esta ley va a incrementar el abandono de perros, porque va a haber dueños que no van a poder pagar el chip y los van a liberar en la calle", agregó.

Por último, otra objeción que mencionó fue la obligación de indicar la presencia de un PPP en un domicilio. Merino indicó que eso es ‘marcar’ una casa, información para que un ladrón sepa que debe primero envenenar al animal y luego ingresar a la propiedad privada. "Me llama poderosamente la situación que abogados y diputados no se den cuenta de esto que aprobaron. Esta ley solo habla de tenedores y propietarios pero ¿Qué pasa con los tenedores proteccionistas? Nosotros pedimos que se aplique en educación. Que se actúe en base a las denuncias y que la policía las tome", concluyó.