Berenguer será candidato a rector: 'Mónica me eligió para acompañarla'

A raíz del fallecimiento de Mónica Coca una duda que surgió se refería a quién ocuparía su lugar y se postularía como candidato a rector. Este lunes 21 de diciembre el actual decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer, confirmó que el formará parte de las elecciones, ya que la fallecida lo había elegido a él para que la acompañara.

Si bien el fallecimiento de Mónica Coca aún resuena en la Universidad Nacional de San Juan, este lunes se confirmó quién ocupará su lugar en las elecciones. Tadeo Berenguer, quien iba a acompañar a la fallecida en las elecciones, tomará su lugar y se postulará como candidato a rector.

"Después del dolor ya vamos tomando alguna resignación, eso en lo personal. Lo político tiene otros tiempos y debemos avanzar en ese aspecto. El espacio por consenso la semana pasada decidió que yo encabece la fórmula, fue consensuado por todo. El argumento es que Mónica me eligió a mi para acompañarla y que yo era la figura que debía continuar", expresó la autoridad.

Acerca de esto reveló que aún no esta definido quien lo acompañará a él en esta ocasión. Sin embargo dio a entender que tiene la intención de que este lugar lo ocupe una mujer. Ya que siempre ha sido de esta forma en todas las gestiones que le ha tocado cumplir en su vida.

Finalmente Berenguer contó que todavía hay autoridades que creen que no deberían darse las elecciones y hay otras personas como el que piensan que el acto eleccionario si puede realizarse. El flamante candidato a rector, mencionó que para el con un protocolo bien estructurado este evento podría darse en el mes de marzo.

"Hay dos posturas, algunos consideran que no están dadas las condiciones y otra postura inmediatamente quería comenzar con el calendario para comenzar en febrero. Las dos son inoportunas. Votar en febrero es imposible. Armar un calendario donde no tenemos alumnado presente, no están los docentes y no se puede hacer una campaña en enero ni febrero. No queda otra que comenzarla en el mes de marzo", sentenció.