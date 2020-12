Un festín para los sentidos en el Villicum

Carlos Zalazar tuvo siempre predilección por los deportes sobre ruedas y,en el regreso del público a los autódromos, y contó en "Tarde Trece" lo que vivió el pasado fin de semana en la final del Turismo Carretera.

"Estaba muy ilusionado con volver a sentarme en una tribuna para ver un gran espectáculo y estoy feliz por haber visto como hemos madurado los sanjuaninos" dijo en medio de la entrevista.

"Soy una persona de riesgo y concurrí con mi hijo que se encargó de comprar las entradas. Y desde el inicio hasta el final no tengo ningun queja. Me atendieron bien, estuvimos cómodos, no hubo desmanes y la gente disfrutó de una gran carrera y de un día muy agradable en todos los sentidos".dijo el radioaficionado.

"No hubo problemas para entrar con la comida y la bebida .Las instalaciones son un lujo y la carrera estuvo muy disputada hasta el final. Creo que hemos aprendido a obrar con prudencia, responsabilidad y madurez. Por ese camino deberían volver las actividades artísticas y culturales porque hemos dado un gran paso en aceptar lo crudo del momento que estamos viviendo" dijo al final .

