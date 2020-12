Será muy distinta, pero habría Fiesta del Sol en 2021

Debido a la pandemia global por el coronvairus, muchos sanjuaninos se preguntaban si se llevaría a cabo una nueva edición del Fiesta Nacional del Sol. Para despejar todas las dudas la ministra de Cultura y Turismo, Claudia Grynszpan dijo en Banda Ancha que, en caso de que la situación sanitaria acompañe, se realizaría el evento aunque bajo una modalidad muy diferente a lo acostumbrado. Advirtió que es totalmente inviable hacerlo de la manera tradicional, por lo que la tecnología jugará un papel fundamental.

"El sello de Fiesta Nacional del Sol no puede faltar en el mes de febrero, con una modalidad distinta a la que se estaba elaborando. Con artistas distribuidos en distintos espacios para que no sean produzcan aglomeraciones, que puedan estar presentes en los departamentos y porque no hacer algún streaming, usar la tecnología para que pueda llegar a las distintas casas", expresó la funcionaria.

De esta manera queda totalmente descartada la realización de esta celebración en un predio, debido a la inmensa convocatoria que generan estos espectáculos. Por más protocolo que se establezca es imposible realizar un evento de la manera tradicional, eliminando todo tipo de riesgos de contagios. "Tal como la conocemos no la vamos a efectuar. Sanitariamente es imposible hacer un evento de esas características aun con protocolos por el volumen de gente que este evento convoca", aclaró.

Siguiendo en esta misma línea la funcionaria contó que hacerla mediante transmisión en vivo, les servirá para hacer promoción turística y para dar a conocer a nuestros artistas. Sumado a esto, será una manera de demostrarle al país que esta fiesta sigue siendo una gran industria creativa y que genera muchas fuentes de trabajo.

"Podemos hablar de un formato que genere movimiento en el sector cultural con el sello de Fiesta Nacional del Sol, estamos pensando en eso. Si pensamos en el modelo que ha habido hasta ahora no es posible, pero si activar el sector cultural de una manera que el Comité Covid lo apruebe y que pueda visibilizar a nuestros artistas", sentenció.