Esperan el 'milagro de Navidad' para su hija internada con una grave enfermedad

Morena tiene 3 años y padece una grave enfermedad. Esta Navidad la pasará internada en una cama de hospital Rawson, intubada y lejos de sus papás. Lucha día a día para sobrevivir a la agresiva fibrosis quística que padece.

Mientras tanto, Roberto Riveros y Mayra Heredia, sus padres, buscan ayuda para conseguir una vivienda que les permita llevar a su hija de vuelta con ellos. "Morena necesita internación domiciliaria por su enfermedad que es pancreática pulmonar. Vivimos con mi suegra y la casa no está en condiciones. Necesitamos un hogar para que Morena pueda tener una habitación equipada y tener internación domiciliaria", dijo la mamá.

La pequeña se encuentra actualmente internada e intubada en la terapia intensiva del Hospital Rawson. Hace diez días tuvo una recaída que puso a su vida en riesgo. "Ella tuvo una crisis en casa. Se quedó sin aire a pesar que tiene un tubo de oxígeno. Empezó a desaturar, casi se me muere en los brazos. Fue muy crítico, se salvó de milagro en mi casa y fue muy duro", recordó conmovida la mamá.

Roberto y Mayra, papás de Morena

Mayra, dijo que en la vivienda donde viven ahora no tienen los medios necesarios ni la infraestructura para poder tener internada a su hija. Por ello, espera que su milagro de Navidad sea una casa. "Volver a mi casa no puedo porque no están los especialistas y ella no puede estar sin ellos. Su enfermedad afecta su páncreas, necesita a su nutricionista, gastroenterólogos y no la puedo estar llevando porque cualquier 'bichito' que se pegue corre riesgo su vida. Nosotros buscamos un hogar, nos urge una casa para que una vez que ella salga poder tenerla en casa para que no le pase de nuevo una crisis", explicó la mujer.

Para los papás, el día a día es muy duro. Esta Navidad solo podrán ver a Morena en el hospital un rato al mediodía y un rato en la tarde. No podrán tenerla en su casa y celebrar con ella. "Ella avanza de a poquito por su patología y su gravedad. Tiene el pulmón derecho al 50% dañado. Asique su evolución es buena pero lenta. No perdemos la fe", sostuvo la mamá.

El papá de Morena tiene un trabajo no registrado por lo que no cumple con uno de los requisitos para poder alquilar una vivienda. Pero, dijeron que los locatarios no les quieren alquilar con subsidios de Desarrollo Humano.

Además, familia se encuentra inscripta en el IPV y ruegan para salir sorteados muy pronto. Sin embargo, se quejaron de la mala atención de algunos empleados del instituto que les "contestaron de mala manera" que su hija no es el único caso en una situación vulnerable.

"No podemos esperar más. Estamos desesperados, vivimos al límite de no saber qué hacer. Es una situación muy desesperante", sostuvo Mayra.

La familia, oriunda de Villa Independencia, departamento Caucete, aseguró que no tienen problema de vivir en cualquier lugar, siempre y cuando puedan acondicionar el lugar para poder tener a Morena con internación domiciliaria.

Por último, reiteraron su pedido de ayuda a las autoridades y a los sanjuaninos solidarios. Para ayudar a la familia, comunicarse con el papá de Morena al 2645 85-1679 (Roberto Riveros).