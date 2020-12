Aborto: las creencias religiosas, edades y la situación de los casos en San Juan

En la previa al debate por la despenalización del aborto en el Senado que será este martes, por primera vez, presentaron datos sobre la situación en San Juan. La red de socorristas Las Hilarias, publicó el informe "Hay abortos en San Juan" con los casos que acompañaron durante el 2020 y también brindaron detalles sobre casos en años anteriores.

En el 2020, esta organización acompañó a 544 personas que abortaron en la provincia de las 610 que realizaron talleres informativos.

Del análisis de los casos, se desprende que en San Juan el 58,1% de las personas que abortaron acompañadas por la organización cree en alguna religión, predominantemente la católica. El 57% tiene entre 20 y 29 años, casi el 60% no estudia y el 49,9% no tiene un trabajo remunerado.

Para Las Hilarias, estos datos confirman que la religión no impide a las personas a llevar a cabo el proceso de aborto. “Esto contrasta bastante con uno de los argumentos principales de los sectores que se oponen a la despenalización del aborto. Que se refieren al mandato obligatorio de la maternidad y a la defensa de la vida desde la concepción”, señalaron en la conferencia on line.

Cantidad de casos

La organización comunicó que desde el 2018 se triplicó la cantidad de acompañamientos que realizaron desde su fundación en 2014.

Según la información relevada por Las Hilarias, en 2014 realizaron 8 acompañamientos. En 2015 hubo 67 acompañamientos, una cantidad que se mantuvo constante hasta el 2017. Al siguiente año, registraron 313 acompañamientos de los cuales 275 abortaron.

En el 2019, la cantidad de acompañamientos que realizaron Las Hilarias ascendió a 477, de las cuales 426 personas abortaron.

“Este aumento se debe a la difusión y al boca a boca de la línea de Las Hilarias que buscan informar y acompañar el proceso de aborto. Pero principalmente porque en el 2018 el aborto y la difusión de las líneas de acompañamiento se pusieron en agenda por una gran iniciativa del movimiento feminista. Ese año se luchaba por la legalización del aborto que no fue aprobado por el Congreso”, analizaron las integrantes de la agrupación. “Además, se hicieron públicas las redes informativas y el uso del Misoprostol, que permite abortar medicamente en forma segura”, agregaron.

Edades

En cuanto a las edades de las personas que acompañaron en el 2019, de las 477 personas que asistieron a talleres sobre el aborto se desprende que:

El 13% tenía menos de 19 años

El 57% entre 20 y 29 años

El 25% entre 30 y 39 años

4% más de 40 años

Para la organización los embarazos a temprana edad es un tema que preocupa. “Nosotras como feministas consideramos que las niñas y adolescentes puede elegir ser niñas o adolescentes y vivir la vida como tal. También plantear que un embarazo tiene consecuencias inmediatas en cualquier persona con respecto a la salud, educación, etc. En una niña un embarazo tiene un riesgo muy alto. En las niñas es 4 veces mayor a una persona de más de 20 años”, indicaron.

Estudios

El 41% de las personas que asistieron a talleres de Las Hilarias en el 2019 se encuentran estudiando mientras que el 59% no lo hace. “Esto nos hace ver las consecuencias que tiene un embarazo no deseado. Un embarazo no planificado lleva a cortar sus proyectos de formación y desarrollo profesional. Por eso son datos significativos”, analizaron desde la organización.

En este sentido, detallaron que el 22,2% de los casos que acompañaron no han terminado el secundario. El 43,4% tienen los estudios superiores incompletos porque los han tenido que interrumpir a raíz de un embarazo y solamente el 10% tiene estudios superiores completos.

Trabajo y nivel de ingresos

Del total de personas acompañadas en el 2019, el 49,9% no tenían trabajo remunerado y el 51% percibía algún salario. Del ultimo porcentaje se desprende que:

El 21,1% cobra menos de $4000

El 26% entre $4000 y $8000

El 18,4% percibe entre $8000 y $12000

El 14,2% de $12000 a $16000

Y el 16% más de $16000

Estos datos, muestran que solo el 16% de los casos percibe un sueldo mayor al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y la mayoría de las mujeres que abortan pertenecen a sectores vulnerables.

Lugar de residencia

La mayoría de los llamados que solicitan asistencia a Las Hilarias corresponden al Gran San Juan: Rawson, Rivadavia, Capital, Chimbas, Pocito y Santa Lucía. Sin embargo, destacaron que también hubo casos de departamentos alejados como Jáchal, Calingasta, 25 de Mayo, Zonda

Maternidad previa

El informe señaló que el 62,3% de las personas acompañadas tienen al menos un hijo. “Eso los lleva a pensar que el aborto está relacionado con el momento de la decisión que toma una mujer por diferentes motivos”, indicaron desde la colectiva.

Causas del embarazo no deseado

De las personas acompañadas, el 51% dijo que no uso métodos anticonceptivos y el 49% sí. Entre estos últimos, se distinguen las prácticas y métodos. El 31% utilizó prácticas que fallaron, mientras que el 58% usó métodos que no dieron resultados. El 11% aseguró que usó de manera incorrecta las prácticas y métodos anticonceptivos.

Para Las Hilarias, estos datos representan que ningún método o practica fueron 100% seguros y por eso se produce un embarazo no deseado.

Cabe aclarar que se entienden como métodos las medicaciones como anticonceptivos orales, inyecciones, o preservativos, etc. Por su parte, las prácticas son, por ejemplo, el coito interrumpido o el ciclo menstrual.

Conocimiento previo de prácticas de aborto

En este apartado, la organización feminista analizó que un promedio del 18% de las personas que asisten a los talleres tenía conocimiento previo sobre el método de aborto medicamentoso.

“Esto da cuenta de una gran disponibilidad de información sobre aborto medicamentoso, gracias a las campañas de difusión que son un factor que ha incidido en ello. También el boca en boca de las personas que abortan y comparten la experiencia con personas cercanas”, sostuvieron.

Métodos de aborto riesgosos

Desde la colectiva indicaron que muchas mujeres que fueron acompañadas en sus procesos de aborto, confesaron estar al tanto o incluso haber intentado abortar con algunos métodos riesgosos. “Entre ellos, consumir yerbas o yuyos que los ingieren como una infusión, saltar de superficies de altura, intentar con objetos punzantes y procedimientos que pueden ser muy riesgosos y que encuentran disponibles ante la desesperación”, comentaron.

Asistencia post aborto

De los casos registrados en el 2019, solo el 9,6% necesitó asistencia médica dentro de las 72 horas posteriores al procedimiento. “Es un porcentaje menor comparado con procedimientos riesgosos. Asistiendo a una guardia medica las personas no ponen en riesgo su vida”, sostuvieron.

Acompañamiento

De os casos tratados en el 2019, el 92% estuvieron acompañadas por alguien más: amigas, madres, familiares y sus parejas. Pero, solo el 75% de las personas que abortaron fueron acompañadas por las personas de quienes están embarazadas.

“Nos damos cuenta como socorristas que contar con un entorno confiable es fundamental para tomar la decisión”, dijeron las integrantes de la organización. “Las personas que no cuentan con esa red de apoyo tienen más dificultades para decidir y las socorristas deben acompañar más”, dijeron.

Desde Las Hilarias, informaron que, en el 2019 en toda la Argentina, las Socorristas en Red brindaron información sobre aborto a 14802 personas de las cuales abortaron unas 13370. Estos datos son un trabajo en conjunto entre esta organización nacional y la Universidad de Comahue. Los mismos no corresponden al total de personas que abortan en el país, sino solamente a los registrados por esta red de asistencia.

El trabajo es articulado por las 56 colectivas que integran la red de socorristas de la argentina. Es un registro elaborado por las más de 500 activistas feministas de la red en los acompañamientos y talleres sobre aborto que realizan.

A continuación, mira la conferencia completa de Las HIlarias: