¿Te pondrías la vacuna contra el Covid 19? La calle sanjuanina responde

Por ahora son 2.550, que a partir del 15 de enero serán 4.700. Y pronto vendrán más. Se trata de las vacunas contra el coronavirus, cuyo operativo de aplicación comenzará este martes. Sin embargo, hay posiciones encontradas sobre la aplicación de la misma. En este sentido, Canal 13 salió a la calle para conocer la opinión de los sanjuaninos.

'Yo si me la coloco. No conozco gente que no se la quiera colocar, es una buena oportunidad', afirmó Marcos.

'Yo creo que tendríamos que confiar y vacunarnos. Soy esteticista y me cuido, por mis chicas y por mis clientas. Conozco muchas que no se la pondrían porque tienen miedo, no conocen del tema. Esa la duda', afirmó una trabajadora sanjuanina en el microcentro.

'La vacuna me la pondría, va en la opinión de cada uno. Soy metalúrgico y todo el día estoy con gente, con más razón me la pondría', afirmó uno transeúnte, mientras que su pareja adhirió: 'Yo seguramente que sí, me la pondría para cuidar a la familia más que nada'.

En tanto, otros fueron más contundentes. 'Si, por supuesto que sí, nos va a dar resultado y nos va a ayudar a todos. Es una vacuna traída de tan lejos, hay tantos contras para el momento que estamos pasando, no la van a traer para que no sirva', señaló un encuestado.

Aquellos que se mostraron en contra de la vacuna, prefirieron el silencio y respondieron ante la consulta con un rotundo 'no'.