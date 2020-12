El brote violento de Rivera Prudencio con la prensa

Este martes, un hecho escandaloso y sin precedentes tuvo lugar en la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno. El presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Jorge Rivera Prudencio tuvo un brote violento con la prensa e invitó a pelear a un periodista. Ocurrió tras la apertura de sobres para la obra de ampliación de la Red Eléctrica Sur.

Tras la rueda de prensa, el funcionario fue consultado por el periodista Walter Ríos de Diario de Cuyo sobre el tema de las polémicas cocheras que estaba construyendo el organismo para sus funcionarios en medio de la pandemia.

Esta cuestión provocó un brote violento por parte del funcionario que se trenzó en una discusión con el comunicador. Lo insultó y hasta lo invitó a pelear como si se tratara de una riña callejera. Todo, en plena Casa de Gobierno y ante la mirada atónita de empresarios, funcionarios, periodistas y personal de la Escribanía Mayor de Gobierno que se encontraban en el lugar.

Fueron poco más de dos minutos en los que el ambiente se puso tenso por la discusión. Luego de no responder a la consulta del periodista, Rivera Prudencio trató de "cobarde" a Walter Ríos y de esconderse detrás de la máscara de periodista.

"Estás escondido porque no te puedo hacer nada, cobarde", dijo el presidente del EPRE. "A la Justicia te tendría que llevar", agregó. Por su parte, Ríos le respondió que no tenía problema en ir a la Justicia.

Luego, Rivera Prudencio le dijo que no iba a seguir perdiendo el tiempo con él y que espere el informe del Tribunal de Cuentas sobre el tema de las cocheras para publicarlo en su medio. Ríos, aseguró que esperaría el informe y lo publicaría, al igual que ya habían sacado anteriormente fallos a favor y en contra del EPRE.

Pero, el funcionario público redobló su actitud violenta y trató al periodista de "mercenario". Y luego le dijo que él no tenía ninguna inmunidad y que no lo podía demandar. Ante esto, el periodista respondió que lo denunciara y que su trabajo está amparado por normas.

El momento en el que Jorge Rivera Prudencio invitó a pelear al periodista Walter Ríos. (Foto exclusiva Canal 13 San Juan)

Tras ello, el titular del EPRE intentó evadir la discusión invitando a Ríos a retirarse pero éste se negó. Entonces, el funcionario se ofuscó y directamente lo invitó a pelear.

Rivera Prudencio se puso cara a cara con el periodista de Diario de Cuyo y le abrió los brazos diciéndole: "Dale, pegame, tocame". Sin embargo, Walter Ríos no respondió a la provocación, tal como lo muestra la foto tomada por Canal 13 en el momento preciso.

Finalmente, Rivera Prudencio se dio media vuelta y le dijo "maricón" al periodista, mientras otras personas en el lugar intervinieron para frenar la discusión.

La actitud exaltada de Rivera Prudencio con la prensa había comenzado minutos antes, durante la rueda de prensa en la que se dirigió de mala manera a la periodista de AM 1020, Doly Rodríguez y hacia Alejandro Sánchez de Canal 13, cuando le consultaron por el aumento de tarifas que habrá en San Juan.

Tan notable fue su reacción que muchos televidentes de Canal 13 enviaron mensajes repudiando el maltrato del funcionario a los periodistas durante la emisión en vivo del programa Banda Ancha.

Cabe recordar que no es la primera vez que el funcionario reacciona de manera violenta ante las consultas de la prensa. El pasado 5 de octubre, Rivera Prudencio tuvo una actitud similar con el periodista de Canal 13, Alejandro Sánchez, al ser consultado sobre el mismo tema de las cocheras que había denunciado el diputado nacional Walberto Allende.