El emotivo mensaje del hermano de Marita Sosa al poner la primera vacuna

“Fíjate cómo será de puta la vida... La Marita Sosa, que desde que nació nunca quiso nada malo para nadie, poniendo la primer dosis de esperanza para que no falte un viejo ni una vieja más en las mesas familiares”, con este emotivo mensaje inició su relato Chiky Sosa en su cuenta de Facebook. Es que el hermano de la titular del Vacunatorio Central, Marita Sosa, se mostró orgulloso por la labor que tuvo este martes la funcionaria al colocar las primeras 5 dosis de la Sputnik V.

“Fijate cómo será de enroscado el enfermo que escribe estos guiones, que no pude ir a devolverle de una sola vez todos los aplausos que me regaló cada vez que fue a verme meter bulla con la guitarrita. Fijate cómo será de cruel todo, que las historias más bellas están marcadas por un dolor inmenso”, agregó en su mensaje.

Además Chiky se refirió al padre de ambos con unas palabras conmovedoras: “Hoy entre la gente que aplaudía y posaba para las fotos faltaba un tipo, con un saquito gris de verano, aplaudiendo y pasándose un pañuelo sin hacer escándalo por debajo de los anteojos. Corrijo, no faltaba, solo que no lo vimos”.

“Salud cabeza, tu niña está haciendo lo correcto, como siempre. No llores huevón que nos vas a hacer llorar a nosotros y la ma cuando arranca no para. A tu salud. Que estés sonriendo”, cerró el joven músico con emoción.

Por su parte la funcionaria expresó ante el móvil de Canal 13 que había solicitado colocar la primera vacuna porque dedicó su vida entera a la profesión. “Estoy viviendo este día con mucha emoción. Llevo más de 20 años de enfermera y siempre he estado en atención primaria desde mi primer día en el sistema público”, comentó.

Sosa dijo que es importante haber dado este primer paso que es para colaborar para poder que los sanjuaninos puedan salir de esta enfermedad que causó tanto dolor. “Desde ayer tengo un nudo en la garganta. Es muy emocionante ver el compromiso y entusiasmo que han mostrado los vacunadores este día para llegar a vacunar. Igual que es emocionante la respuesta que demostró la gente que vino a vacunarse porque habían versiones de que la gente no quería hacerlo pero confiaron en la ciencia”, agregó.

Por último destacó que estas primeras vacunas colocadas no es el fin automático de la pandemia, ya que hay que seguir cuidándose con todas las medidas de distanciamiento. “Hay que cuidarnos hasta que la vacuna pueda llegar a la cantidad de personas que necesitamos que llegue. Tome la decisión de ser la encargada de las primeras vacunas porque no me quería perder la emoción y el lujo de poder tener esta vacuna”, concluyó.