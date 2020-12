Buscan que mujeres sanjuaninas no se sientan excluidas por su talle

La situación de muchas mujeres argentinas que pocas veces es visibilizada. El drama de que una mujer llegue a un local de ropa, seleccione una prenda que les gustó y que la vendedora/o les diga ‘no tenemos de tu talle’. Un acto de discriminación muy habitual en Argentina, y San Juan no escapa a esa problemática.

Buscando dar solución a esas difíciles situaciones que a muchas sanjuaninas les toca vivir, un grupo de jóvenes de la provincia ideo el ‘Proyecto Plus’, que tiene como objetivo que las chicas encuentren su talle en la prenda que escogieron en los locales de indumentaria de la provincia.

Gonzalo Mendoza, uno de los hacedores de proyecto plus, le contó a Canal 13 que a través de una sesión de fotos, quisieron visibilizar parte del flagelo que deben sufrir muchas mujeres en San Juan. ‘Queremos romper con un paradigma, un modelo social de belleza que no nos representa ni a los argentinos, ni a los sanjuaninos’, puntualizó el joven.

Con una elegante y sensual producción de fotos de ‘chicas plus size’ en lencería, lograron dejar a la vista que el modelo de belleza construido por la sociedad de consumo, no responde a la realidad y la verdadera belleza. ‘Nos pusimos en la piel de muchas mujeres que van a comprar lencería y que no encuentran talles en San Juan’, afirmó Gonzalo.

El joven contó que en una recorrida realizada por muchos locales de ropa de la provincia, solo encontraron solo 5 comercios que cumplían con la Ley de Talles. La legislación fue sancionada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2019.

‘Es una problemática que abarca gran parte de la sociedad sanjuanina. Ustedes podrán ver personas a diarios, mamás, tías, abuelas que no tiene el cuerpo estándar de 90-60-90’, expresó Gonzalo.

El proyecto apunta a exigir a que los comercios de indumentaria de la provincia cumplan con la Ley vigente, además de contener en el mismo un informe de la actualidad de San Juan con este acto discriminatorio. Gonzalo precisó que también buscan informar a las mujeres de su derecho de denunciar estas situaciones en Defensa al Consumidor, tal cual manda la legislación y que no pretenden perjudicar ni al comerciante, ni al empresario, solo romper con un paradigma que excluye.