Walter Ríos: 'Fueron fundamentales las imágenes de Canal 13'

Tras la separación del cargo de Jorge Rivera Prudencio, Walter Ríos, el periodista agredido, habló con Canal 13 y calificó de 'fundamental' el aporte periodístico que realizó este medio. 'La foto revela cuando hace ese gesto, agradezco a los colegas que vieron esa discusión, yo iba refutando las agresiones con fundamentos que me lanzaba. Agradezco ese registro elocuente', afirmó en Compacto 13.

Este miércoles se conoció, a primera hora, la decisión de Sergio Uñac de separar de sus funciones a quien desempeñaba la presidencia del Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE). 'Uno es muy respetuoso del trabajo de otras personas, pero en este caso tengo la sensación de que es la decisión correcta ante semejantes agravios, y no porque sea en mi caso, sino porque sienta un precedente para el trabajo de muchos colegas', destacó.

Por otro lado, Ríos reflexionó sobre la actividad periodística y las discusiones que genera una opinión no compartida. ‘Uno discute con mucha gente porque puede gustar o no las opiniones, las notas, los focos que tengan, pero es habitual en el marco del respeto, una situación como la de ayer nunca me sucedió, con niveles de agresiones verbales', enfatizó.

El periodista explicó que era clara la impresión de que 'estaba buscando que lo agrediera físicamente' y destacó que tuvo un 'momento de lucidez de pensar que estaba en Casa de Gobierno, había gente de Gobierno, empresarios, funcionarios y otros colegas'. Además, agregó que 'extralimitarse como lo hizo esa persona no era la forma, no daba la situación'.

Por último, destacó el trabajo de investigación que realiza Walberto Allende y señaló que 'Rivera Prudencio, el vicepresidente del EPRE y la cúpula firmaron una carta documento, con abogados, contra el diputado nacional, para que no siga indagando sobre ese concurso, por el tema de la cochera con fondos, que en principio son obras energéticas y que estas obras no tendrían ese fin'.