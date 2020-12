Benelbaz: 'Se buscó cerrar el conflicto médico con lo que se podía pagar'

Un día después de que los médicos sanjuaninos salieron a manifestarse en desacuerdo al aumento recibido, el secretario Administrativo Financiero de la cartera sanitaria, Guillermo Benelbaz, aseguró que "se buscó cerrar el conflicto médico con lo que se podía pagar". En este sentido también aseveró que el díalogo nunca estuvo cerrado, inclusive en los momentos de negociación fuera de la Subsecretaría de Trabajo.

"El reclamo por parte del Sindicato puede ser válido y uno quisiera siempre lo mejor para sus compañeros. Pero se ofreció lo que se puede cumplir, lo que se puede pagar. Además de mantener un equilibrio salarial en todo el Estado y el equilibrio fiscal", agregó el funcionario.

Al mismo tiempo mencionó que siempre el Gobierno mantuvo la oferta de lo que podía pagar y que incluso se manejó coherentemente. "No nos hemos guardado nada porque era lo que se podía ofrecer. Las negociaciones no se cerraron por acuerdo pero se terminaron otorgando en última instancia", señaló Benelbaz.

Luego mencionó que el contexto de pandemia no ameritaba guardarse nada. "El Sindicato Médico pedía rever el monto que se paga por adicional por zona y se hizo. Ha habido una serie de pedidos en ese marco durante los últimos años y a veces se ha podido cumplir y otras veces no", comentó.

Posteriormente afirmó que el adicional en tiempos de pandemia que se otorgo es para todo el personal de Salud que está trabajando. El secretario administrativo dijo que la realidad económica impacta a todos. "Se han ido dando cosas y seguramente siempre del otro lado no van quedar conformes. Pero lo máximo que el Estado podía hacer reconociendo a todos era con el beneficio de este adicional del 25% sobre la situación de revista.

Respecto al paro convocado por los médicos para el próximo jueves, el funcionario expresó que se va a llevar el descuento en el sueldo de aquellas personas que no cumplan con su trabajo para quien no trabaje. "Esto no es cercenar el derecho de huelga pero hay que tener en cuenta el contexto de pandemia que estamos enfrentando", manifestó.

Por último se refirió al proceso de logística que se está trabajando para la llegada de vacunas anti Covid 19 a la provincia. "Se está trabajando con el proceso de logística que necesitan las vacunas, tanto por el almacenaje como el des almacenaje de cada vacuna. Estas vacunas necesitan ser mantenidas entre los 20 y 30º bajo cero, seguramente va a haber una contratación de personal que se va a necesitar de acuerdo a la cantidad de vacunas que se necesiten", concluyó.