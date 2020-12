Mintió que era héroe de Malvinas pero lo descubrieron y denunciaron

Un caso de ‘Usurpación de Honor’ tomó repercusión nacional en estos días. Un hombre identificado como José Daniel Ramirez, se hizo pasar por años por Veterano de Malvinas, fue descubierto y posteriormente denunciado.

Desde la Agrupación 2 de abril, contaron a Compacto 13, que después de constatar por muchos medios afines y ocupados de la causa de la guerra de 1982, verificaron no solamente que no era Veterano de Malvinas, sino que el sujeto ni siquiera había realizado el servicio militar.

Andrés Gazzo, veterano de Guerra de Malvinas, contó este viernes a Canal 13, que el vínculo que tenía Ramirez con la agrupación sanjuanina era solo en escasas ocasiones en el año, cuando el hombre oriundo de San Juan, pero viviendo hace años en Buenos Aires, veía a visitar a su familia y pasaba a saludarlos. ‘Cuando chequeábamos su DNI en la Agrupación no notábamos nada raro, sin embargo, constatando con otras fuentes, como el listado del Ejército Argentino, lista de prisioneros de guerra, chequeos con sedes Cruz Roja de Argentina y Uruguay pudimos corroborar que no era así. Él no es veterano de guerra’, afirmó.

El veterano de guerra contó que quedaron perplejos, aunque anteriormente tenían sospechas sobre el hombre. Además, Gazzo expresó que era necesario informarlo a la sociedad, como hicieron con dos casos anteriores en la provincia.

En aquellas oportunidades, los impostores habían solicitado beneficios económicos como viviendas y pensiones nacionales. En el caso de Ramirez, solo realizó ‘Usurpación de Honor’. Desde la Agrupación sanjuanina contaron que cuando tuvieron la plena seguridad de que se trataba de un falso veterano, lo convocaron, le mostraron las pruebas le preguntaron la razón que lo llevo a usurpar el título de veterano. La respuesta del hombre fue que había tenido problemas.