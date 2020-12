Atención 'tano': mirá qué necesitás para tramitar la ciudadanía italiana

Al ser un país repleto de inmigrantes en la República Argentina son miles las personas que buscan tramitar la doble nacionalidad. Sin embargo hay muchos que no tienen idea como realizar este trámite. Para responder esta duda a todos los descendientes de italianos, el asesor Fredi Luz contó todos los detalles para poder conseguir este comprobante.

Fredi Luz contó que desde el mes de noviembre que el consulado italiano en Mendoza ha vuelto a abrir sus puertas, luego de estar varios meses sin funcionar debido a la pandemia. Al volver a trabajar, existe nuevamente la posibilidad de tramitar la ciudadanía italiana para los descendientes.

Primeramente el asesor contó que por más que hayan pasado distintas generaciones entre que el italiano llegó a la Argentina y la actualidad, igualmente esta persona más joven puede realizar el trámite si posee la documentación que acredite este lazo sanguíneo con el inmigrante.

"Tenemos que buscar en primer lugar las actas de nacimiento y de matrimonio si es que se casaron en Italia los antepasados italianos. Normalmente también la defunción porque es gente que nació entre 1870 y el 1900 entonces lo más probable es que ya hayan fallecido. Después hay algunos que han venido en una ola migratoria posterior, entonces si la persona vive se pide el DNI", contó Luz.

En un principio sólo se necesitan estas dos actas anteriormente mencionadas, pero también existen varios casos en donde el inmigrante se naturalizó argentino. Esto retrasa la ciudadanía que se esta buscando. "En esos casos se pide un informe a la Cámara Nacional Electoral de Buenos Aires para saber si esta naturalizado o no. Eso impide traspasar ciudadanía, siempre y cuando el italiano se haya naturalizado antes del nacimiento de los hijos, en ese caso los hijos nacen de un ciudadano argentino. Si se naturalizó después no habría problema porque los hijos nacen de un ciudadano italiano", aclaró.

Finalmente Fredi aclaró que sucede cuando el inmigrante que quiere traspasar la ciudadanía es una mujer que nació en un cierto periodo de tiempo. Italia hasta el año 1946 fue un reinado, no era un república como tal por lo que las italianas no tenían ningún tipo de derecho cosa que cambió recién en 1948. Entonces si la viajera tuvo a sus hijos antes del 1 de enero de dicho año no pueden entregarla de manera tradicional.