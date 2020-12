'Legalizar el aborto es retroceder como sociedad, matando inocentes'

En el marco de la celebración por el Día de la Inmaculada Concepción el pasado martes 8 de diciembre el obispo emérito, Carlos María Domínguez, opinó acerca del proyecto de ley del aborto. Acerca de este tema el católico aseguró que espera que la virgen pueda interceder para que "no retrocedamos como sociedad, matando inocentes".

"Esperemos que la virgen interceda para que no retrocedamos como sociedad, matando inocentes. Esto no es un problema sanitario, es un problema moral. Lo quieren instalar y realmente no esta, no existe. No podemos negar que la situación es dura, pero se pueden seguir otros caminos sin eliminar la vida de un inocente", opinó.

Finalmente Domínguez se mostró emocionado y feliz de ver tanta gente presente en esta fecha tan especial para el catolicismo. "Es emocionante ver la devoción que tiene el pueblo de Dios por su madre, la Virgen Inmaculada, en este año tan especial donde tuvimos que restringir un montón de cosas por cuidarnos. La fe del pueblo siempre esta intacta, es irreprimible", sentenció.