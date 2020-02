Abuelas en lucha: no pueden ver a sus nietos y luchan con sus hijos para recuperarlos

El pañuelo verde-fluor, se convirtió en la insignia de una lucha de padres que se enfrentan a las adversidades que se les presentan en la lucha para recuperar la tenencia de sus hijos. Junto a ellos, sus abuelas se suman a esta pelea para recuperar a sus pequeños nietos.

Norma Yafar, una de las abuelas damnificadas que busca recuperar a sus nietos, habló con Canal 13 y contó la angustia que sufre al no poder ver a los pequeños: "Mis nietos hace 6 años que no los veo, no tengo nada que ver con los problemas que tuvieron ellos (su hijo y su ex pareja)" relató

Yafar cargó en duros términos contra la justicia por el largo proceso que tienen que pasar para reencontrarse con sus familiares: "Hace 3 años que ha salido la revinculación para las visitas, pero la ineptitud que tiene la justicia, las asistentes sociales, la psicóloga, todavía no me las dan" Sentenció

"A lo mejor mi hijo es joven, yo soy vieja ya, y no se cuantos años me quedan para tener aunque sea y tratar de ver a mis nietos" Comentó Norma, con los ojos con lágrimas por la penosa situación