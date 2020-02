Educación sexual a marzo: 1 de cada 3 jóvenes conoce sobre el uso del preservativo

Este viernes 14 de febrero se celebra el día de los enamorados y, como bien se sabe, un día antes el del preservativo. En este eje gira una discusión muy importante para la salud de las personas: la educación sexual. Por esto, Canal 13 salió a la calle a consultar qué tan preparados están los jóvenes y qué conocimiento tienen de los riesgos de no usar profiláctico.

"Yo no tengo relaciones sexuales aún, pero si me enseñaron sobre el uso del preservativo, muy importante para prevenir contagios", señala uno de los jóvenes encuestados, mientras que a su lado otro destaca: "A mí me dijeron algo, pero mucho no sé", lo que fue un contraste significativo en esta encuesta.

Es que, a diferencia de otras épocas, parece haber más conciencia en relación a los temas sexuales, pero cierto desconocimiento sobre la educación sexual, los riesgos que trae y el uso del profiláctico.

En un grupo de tres, uno solo supo detallar algunos ítems importantes a saber en las relaciones sexuales, el resto aguardó en silencio. El silencio otorga, dice la frase, pero es el mismo silencio que aparece cuando se da la oportuna relación sexual.

Al margen de la experiencia sexual de cada uno, del "no debut", del que "la tiene clara", es importante que esta materia no quede pendiente, la salud es la salud, algo que todos deberíamos, al menos, conocer.