Sorteo de Casas del IPV en la FNS: estos son los requisitos a cumplir

El martes próximo comienza la Fiesta Nacional del Sol 2020, en el Predio Ferial Costanera. Como cada año, desde el Instituto Provincial de la Vivienda se prepara el sorteo de una casa por noche entre los concurrentes. Pero hay requisitos que cumplir para no ir, participar y quedarse sin nada.

Antes, hay que aclarar que este año, a diferencia de otros, no habrá suplentes. Es decir, si el ganador no está en condiciones de recibir la casa por no cumplir los requisitos, el sorteo se considera desierto. Años atrás, se elegía un suplente para que tomara ese lugar, cosa sucederá este año.

Además, es importante aclarar que el sorteo se realizará por la Caja de Acción Social, como cada año.

Los requisitos para recibir una vivienda son los siguientes:

- Estar inscripto en el IPV

- Ser mayor de 18 años

- Tener un grupo familiar a cargo

- No contar con vivienda propia

- En caso de tener un terreno, no debe superar el valor de una vivienda

El sorteo se realizará cada noche y se podrá llenar los cupones participantes hasta las 23 horas. A las 23:30 se realizará el sorteo. Las 5 casas que se sortearán están ubicadas en el barrio STOTAC, que se construirá en marzo del 2021.