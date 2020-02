Una joven sanjuanina se operó las amígdalas y ahora corre riesgo su vida

Una joven sanjuanina se encuentra al borde de la muerte, tras someterse a una operación de extracción de amígdalas el pasado 10 de febrero, para prevenir las frecuentes anginas que sufría. Lo hizo en una clínica privada local, con un médico que la familia todavía no reveló, y supuestamente el procedimiento había sido exitoso, incluso, se fue a su casa ese mismo día con las molestias habituales pero sin más problemas

Ahora., Julieta Viñales está gravísima tras haberse hecho esta cirugía, que debía ser simple y se realiza en gran medida para prevenir otros problemas de salud. La joven sanjuanina, que estaba a punto de empezar a estudiar medicina en Buenos Aires, se encuentra internada, necesita 40 dadores de sangre, está inconsciente tras un paro cardiorrespiratorio y hasta sospechan que podría tener daño neurológico.

El viernes, un día después de concurrir a un control en el que el médico le aseguró que iba avanzando óptimamente, Julieta sufrió una primera hemorragia. Según el relato de los padres, la joven sintió primero líquido en la boca y luego vomitó una gran cantidad de sangre, haciendo que se desmayara. Fue trasladada al hospital de forma urgente y quedó internada en observación, aunque otra vez supuestamente estable.

La situación volvió a salirse de control el sábado en la noche, cuando la joven sufrió otra hemorragia y esta vez la pérdida de sangre fue tal que entró en paro y tuvo que ser llevada al quirófano. En esta instancia confirmaron que el sangrado de Julieta venía de una arteria, lo que causaba las hemorragias masivas.

La familia no quiso dar el nombre del médico que realizó la operación pero sí apuntaron contra él, señalando que no han podido comunicarse con él tras el último control que hizo el pasado viernes, cuando dijo que era "algo normal en adultos", y además señalaron que el hombre le había recetado un medicamento para evitar hemorragias en un principio, algo que no sería normal en este tipo de procedimientos.

Ahora la familia está pidiendo con urgencia donantes de sangre que deben presentarse en el IPHEM de 7:30 a 10, de lunes a sábado. Están buscando, sobre todo, donantes de los grupos A y O, tanto RH positivo como negativo.