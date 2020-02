Uñac habló sobre la gira internacional de Alberto Fernandez: "Ha sido altamente positiva"

El gobernador Sergio Uñac fue consultado por la gira que se realizó en el exterior por parte del primer mandatario. El jefe de estado provincial fue contundente al enmarcar que, según su óptica y los comentarios que le llegaron de parte de autoridades ministeriales, la visita fue "Absolutamente positiva".

El funcionario destacó que tuvo díalogos con Santiago Cafiero jefe de Gabinete de Fernandez, y con Wado de Pedro ministro del interior, quienes le comentaron un panorama de la situación con respecto al recorrido del presidente en el exterior.

Sobre la deuda externa, Uñac afirmó que la actitud que tomó el ejecutivo nacional es acertada: "Me parece que el camino es ir y contar, no quedarnos aca y no pagar" Contó. Tambíen manifestó que es positivo que se pueda llegar al díalogo para que la Argentina pueda cumplir sus obligaciones crediticias: "La intención es buscar un acuerdo, un término medio".

Alberto Fernandez culminó una gira por Europa en la que se reunió con el Papa Francisco; el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte; el presidente de ese país, Sergio Mattarella; con su par de España, Pedro Sánchez; el rey Felipe VI; el jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Ángela Merkel. En estas reuniones bilaterales, se tocaron varios temas vinculados a la inversión en el país, y particularmente, la deuda que mantiene la Argentina con distintos organismos como el Fondo Monetario Internacional