Como afectará el calentamiento global a la industria del vino

El vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, pasó por el programa “Banda Ancha” y, entre otros temas, habló sobre cómo afectará en un futuro no muy lejano, el calentamiento global en la industria del vino, no sólo en Argentina, sino en todo el mundo.

Carmona comentó que el calentamiento global no sólo no se va a detener, si no que va a empeorar, por lo que el mundo sufrirá calores y fríos cada vez más intensos.

Este cambio tan brusco, provoca que la uva deba adaptarse a este nuevo clima, por lo que ya se analizan posibles lugares nuevos para realizar plantaciones. Los sitios que mencionó Carmona fueron, entre otros, el valle de Calingasta y el valle de Pedernal, lugares que generarían una cosecha más óptima.

Además, el funcionario agregó que con el tiempo la botella se irá eliminando porque, además de contaminar, genera un gran gasto de energía, al igual que sucede con los corchos. También comentó que países como Finlandia o Suecia ya se plantean esta idea de dejar de lado el uso de botellas.