Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar recibirán un sms con información del cobro

El beneficio de la Tarjeta AlimentaAR está cada vez más cerca de ser percibido por los que han sido beneficiados, es por ello, que este lunes en la mañana, el Director de Abordaje Territorial, Cristian Morales, anunció que las personas que lo cobraran recibirán un SMS con la información necesaria que deben saber.

El SMS les informará a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar tres datos importantes: el horario y día de cobro, la franja horaria en que va a retirar (de 8 a 12 o de 12 a 15hs) y la ubicación correspondiente en el padrón.

Morales señaló como de vital importancia que se respete el horario en que la persona debe ir a retirar la tarjeta, como así también, insistió, en que los beneficiarios no vayan acompañados, para evitar “un aglomeramiento de gente innecesario”

El Director de Abordaje Territorial, contó que se busca que la gente pueda concurrir y no tener problema a la hora de acceder, siempre y cuando concurra con el DNI, ya que de lo contrario no podrá retirar la tarjeta. Señalando como invalidas para retirar a la tirilla, la fotocopia, el carnet de conducir o una denuncia de extravio.

“Las tarjetas solo se van a poder utilizar en aquellos comercios que estén adheridos al rubro de venta de comestible” aclaró Morales y agregó que “es porque puede pasar que alguien vaya a una librería y también venda alimentos y quiera comprar alimentos y no pueda al momento de pasar la tarjeta no va a funcionar porque no está habilitado ese posnet”