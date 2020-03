Advierten posibles desbordes de cloacas en Caucete, por una deuda millonaria

Este miércoles, contratistas y maquinistas cortaron el acceso a la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Caucete. Los manifestantes, reclamaron por una deuda que mantiene la empresa mendocina Dyga Ingeniería y Obras SRL, que estuvo a cargo de las obras de renovación de cloacas en aquel departamento. Los ex trabajadores de la firma, advirtieron posibles desbordes cloacales en los barrios. Ante la deuda, analizan la posibilidad de frenar el trabajo de los camiones atmosféricos que descomprimen el sistema diariamente.

La compañía fue despedida por el Gobierno de San Juan, tras las irregularidades y los atrasos en los trabajos. Dyga SRL, dejó de trabajar en el sistema cloacal y también dejó una importante deuda con los contratistas. Según estiman los denunciantes, la empresa les debe entre 18 y 20 millones de pesos desde octubre a diciembre del 2019.

Ante esta situación, Matías Riveros, uno de los contratistas que se manifestaron en el lugar, dialogó con Diario El Bastón sobre el conflicto. El hombre, contó que hace aproximadamente un mes, el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, recibió la documentación presentada por los trabajadores pero todavía no les dieron respuesta.

Manifestación de contratistas y maquinistas en Caucete

“Dyga contrajo una deuda con nosotros desde octubre, noviembre y diciembre del 2019, hasta donde trabajaron. La empresa se fue y no volvió más. Volvieron los administrativos, pero sin ninguna novedad. Empezaron a venir cheques de vuelta. Pero noviembre y diciembre no pagaron. Por este motivo, tomó cartas en el asunto el presidente de OSSE y dijo que se iba a hacer cargo de la deuda, pero todavía no tenemos respuesta”, comentó Riveros.

“Nosotros estamos reclamando lo justo, lo nuestro, que ha sido el trabajo que hemos realizado. Uno pone plata para gasoil, choferes y mantenimiento de las unidades. Desde octubre no cobramos”, reclamó el contratista. Además aclaró que los trabajadores, “llegamos a un acuerdo con Sirerol y parece que Dyga ha pasado un resumen de deuda y nosotros hemos pasado nuestro resumen de deuda. Parece que ya se han cotejado las carpetas pero no hemos recibido más respuesta. Desde hace unas dos semanas no nos reciben en OSSE".

Según contó este contratista, el presidente de Obras Sanitarias, convocó este miércoles a los delegados de los trabajadores para volver a tratar sobre el tema. "Él sabe el por qué de la protesta, pero esperamos una respuesta favorable. Lo único que queremos es cobrar y no perjudicar a nadie. Esto es un perjuicio para la sociedad", dijo el manifestante.

Protesta en la puerta de la planta de tratamiento de OSSE en Caucete

Riveros, advirtió que de no llegar a un acuerdo, continuarán con las protestas y habrá menos camiones atmosféricos para descomprimir el saturado sistema. "Tres camiones funcionando no pueden descomprimir el sistema como lo vienen haciendo, pronto van a volver a tener residuos cloacales en las calles", sostuvo.

"Siempre hemos tenido la mejro de las predisposiciones, siempre primero el diálogo. Pero en esta ocasión nos hemos visto obligados a tomar esta medida", indicó el manifestante. Ahora, los contratistas, esperan una respuesta por parte de las autoridades para resolver el conflicto.

Durante el 2019, la empresa Dyga Ingeniería y Obras SRL, llevó adelante los trabajos de renovación de cloacas pero tuvo importantes atrasos. Ante esta situación, el Gobierno de la Provincia, intimó a sus directivos a ponerse al día con las obras y continuaron con la obra de saneamiento.

Sin embargo, a fines de diciembre, las autoridades provinciales, decidieron poner fin al contrato con esta empresa mendocina. El atraso en las obras y los líquidos cloacales que inundaban las calles de algunos barrios, detonaron el conflicto. Ahora, la obra en el departamento, pasó ahora a manos de una empresa sanjuanina. El gobierno de San Juan, anunció la cesión de los trabajos el pasado 21 de febrero.