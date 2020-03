Para curar el alma, ex combatientes regresan a Malvinas

Con un acto en Casa de Gobierno despidieron este miércoles a los integrantes del quinto contingente de veteranos y familiares de caídos en el conflicto bélico por las Islas en 1982. La ansiada excursión se puso en marcha para el contingente integrado por veteranos, familiares, personal de apoyo, funcionarios y periodistas desde el aeropuerto de San Juan en horas de la tarde. En esta oportunidad, de la misma manera que en las cuatro anteriores ofrecidas por Gobierno, 13 veteranos y un familiar se reencontrarán con su pasado militar y visitarán las islas del archipiélago del Atlántico Sur.

El acto estuvo presidido por el gobernador Sergio Uñac, acompañado por la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; el jefe del RIM 22, Rolando Labrousse; integrantes de la Agrupación 2 de Abril, Facama, representantes de veteranos y sus familiares, entre otros. El particular encuentro fue más allá de lo protocolar, dada la emotividad volcada por los héroes de las islas, quienes se enfrentarán a los recuerdos más crudos de la contienda como así también rendirán sus respetos ante las sepulturas de los compañeros caídos durante el combate.

En el comienzo, se escuchó la palabra del veterano Héctor Naveda, quien destacó: “Han pasado muchos años. Tengo compañeros que estuvieron metidos en un pozo y vieron morir al de al lado y a ellos les hicieron creer que no fueron a ningún lado. A todos nos une la pérdida del amigo, del hermano de guerra. Los veteranos no hablamos de Malvinas, pero hoy siento que se me vinieron muchos años encima. A todos los veteranos nos une el haber dado todo por la Patria. Cuando regresemos, hablaremos de nuestra experiencia y además de la vida, no de la muerte. Quiero reconocer a la familia, porque es la que banca y estará siempre”.

Luego Naveda agradeció a quienes hicieron posible el viaje deseando cumplir algo especial; “Antes de emprender este viaje voy a intentar reunirme con toda mi familia, y si tengo el coraje por primera vez, después de 38 años, les hablaré un poquito de Malvinas, pero no de la muerte, sino de la vida”.

La palabra del Gobernador

En este marco, el primer mandatario provincial dijo: “Este es el acto de ustedes, nuestras palabras deben ser solo de agradecimiento. En tantos años que llevo desempeñándome en la función pública, creo que en este acto nos emocionamos mucho porque abrimos todos el corazón para escuchar cosas que nunca hemos escuchado”.

En una sala colmada de veteranos, familiares y amigos, además de funcionarios del Ejecutivo provincial y de las Fuerzas Armadas, el gobernador enfatizó: “Este viaje les sirve para comenzar a abrir el corazón en el reencuentro con ustedes mismos y para que miren cómo ese pasado que tanto les dolió, al final los fortaleció. Esta expedición los enfrentará con los hechos que tan fuerte los marcaron y que lo cuenten, para que el reconocimiento sea permanente y no ocasional”.

En cuanto al programa de viajes puesto en marcha durante la gestión uñaquista desde hace cinco años, el primer mandatario aseguró: “Es un orgullo para mí haber mantenido en el tiempo este viaje, que hoy es el quinto consecutivo, porque en un país tan dinámico y con tantas exigencias muchas veces generamos grandes proyectos que duraron poco tiempo y que en el tiempo no fueron política de Estado. Pero ahora, tenemos el orgullo todos los sanjuaninos de contar este viaje como política de Estado y seguirá así mientras aún haya veteranos y familiares que quieran volver a las islas. Esto es una decisión del Gobierno de San Juan, porque es devolver en parte todo lo que ustedes le dieron al país y a la Patria”.