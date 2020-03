Chau nafta: en San Juan un nuevo transporte gana lugar

"Me evito el colectivo y no llego mojado al trabajo", señalaba un conductor que se dirigía hacia el microcentro en un medio de transporte muy particular. Se trata del monopatín scooter, un medio que en algunos países de Europa ya es parte de la cultura y que ha permitido a aquellas personas ahorrarse unos buenos euros a la hora de trasladarse.

En este caso, se trata de un sanjuanino (no quiso dar a conocer su identidad) que, con casco, saco y corbata, se dirigía a su trabajo. Entre los beneficios que posee este tipo de tecnologías, es que es a batería que puede desplazarse a unos 25 kilómetros por hora.

Además, por si fuera poco, esta "moto" puede cargarse con 5 horas de electricidad mediante un transformador (42v) y, por lo que señalan algunos usuarios, dura realmente mucho. Significa realmente una inversión, porque su precio en el mercado ronda entre los $40.000 y los $55.000.

Si bien la provincia aún no parece preparada para este tipo de movilidades, se entiende que la bici senda sería una alternativa vial para utilizar el elemento.

El monopatín motorizado gana adeptos. Chau bici, colectivo, remis, nafta y GNC.