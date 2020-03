Roberto Basualdo se aisló tras llegar de un país en riesgo por Coronavirus

El senador de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo, confirmó en Canal 13 que se aisló tras llegar de un país en riesgo por Coronavirus. "Estuve en un viaje en el exterior, en Estados Unidos, uno de los países en zona de riesgo, y pese a que me siento muy bien me han dicho que debo estar aislado 14 días", destacó.

En este sentido, explicó que llegó hace dos días y ahora está en Buenos Aires porque tampoco debe andar en avión para volver a San Juan. "La situación en la zona de Estados Unidos donde estuve es leve, hay gente más precavida pero no es complicado, habían pocas infecciones y eran importadas como en Argentina", expresó.

Manifestó que en el avión había un solo pasajero con barbijo pero su decisión tiene que ver con normas que hay que cumplir. "Me siento bien. En Ezeiza fue un poco particular porque llenamos un formulario dando detalles de dónde estuvimos pero no más que eso", se explayó.

Por último, sostuvo que el resto fue igual, ya que no se encontró con muchas medidas de seguridad, como en otros lugares donde miden la fiebre por ejemplo.