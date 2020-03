Urgente: Gobierno anunció una batería de medidas contra el Coronavirus

Este jueves se realizó una reunión de último momento en Casa de Gobierno entre distintos ministros y el gobernador Sergio Uñac, en pos de proyectar medidas que ayuden a prevenir el desembarco del coronavirus en la provincia. Posteriormente, en conferencia de prensa, Turismo, Salud Pública, Educación y Seguridad brindaron detalles de cada accionar.

LAS MEDIDAS

Salud Pública: la ministra Alejandra Venerando, anunció la compra de insumos para el personal médico por $15 millones, donde se incluyen barbijos, guantes y alcohol en gel. Con esto se cubriría los dos hospitales más importantes de la provincia, así como algunos centros de salud. Además, anunció que actualizaron algunos protocolos de actuación y contención de pacientes, generando en cada centro de salud espacios de "aislamiento" y extracción de muestras para derivar el Hospital Rawson en caso de confirmación. Finalmente, insistió en la "responsabilidad" comunitaria y la utilización del 107.

Educación: el ministro Felipe De Los Ríos, descartó la posibilidad de una suspensión de clases por la pandemia. Señaló que "no hay motivos concretos para esta medida". Por otro lado, anunció que se intensificarán los cuidados de higiene dentro de las escuelas y mencionó la posibilidad de una "inasistencia" en caso de presentar síntomas. Estas, estarán justificadas y no serán acumulables por tratarse de un caso especial. Las mismas corren tanto para alumnos, docentes y no docentes. Finalmente, señalaron que están buscando proveedores de barbijos, guantes y alcohol en gel porque “hay faltante para proveer a las escuelas”.

Deportes: el secretario Jorge Chica oficializó que hasta julio están suspendidas todas las actividades de carácter internacional programadas en la provincia. Además, confirmó que siguen en pie las del ámbito local y nacional, siempre y cuando el virus no genere casos autóctonos en el país. Los juegos intercolegiales y los Juegos Evita continuarán normalmente.

Seguridad: el secretario Carlos Munisaga aclaró que se están realizando controles policiales en los accesos a la provincia. Allí, tanto visitantes como transeúntes que circulen por las rutas deben llenar una planilla para tener un control estricto de la situación. Estos controles junto a un informe son elevados diariamente al Ministerio de Salud Pública.

Turismo: la ministra Claudia Grynszpan anunció que se establecieron medidas en los distintos centros de concentración turística de la provincia. Es el caso de hoteles, museos, teatros, Parque Ischigualasto y otros espacios de concentración de visitantes extranjeros. Por otro lado, este viernes viajaría para reunirse con el Concejo Federal de Turismo para trabajar nuevas formas de tratamiento. No se suspendieron las actividades culturales, puede sufrir modificaciones de fechas por parte de los mismos artistas o del ministerio.

Terminada la conferencia, la ministra de Salud señaló que el coronavirus trata de "una pandemia que tiene una terminación", por lo que genera un clima dinámico.