Coronavirus: el paso que dio San Juan para no ser Italia

En el mundo ya son más de 140.000 casos en más de 122 países. Según un estudio realizado en China, donde fue el primer foco nacional del planeta, confirmaron que el primer caso data del 17 de noviembre del 2019 en Hubei. A 4 meses de la aparición del Covid-19, San Juan se prepara para el efecto "chicle" de este virus. Sin embargo, estiman que el impacto no será el mismo. Mirar y aprender, ese es el eje.

Según señaló la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, "aún no se determina un caso autóctono en San Juan, por lo que nos mantenemos en fase uno". El mensaje fue directo: contención y prevención ¿Qué significa esto? Que en la provincia aún mantiene una posición de "expectativa" sobre la llegada del virus.

Pero, ¿vamos camino a ser Italia? Estiman que no. Y ahí vuelve a aparecer el eje: mirar y aprender. En Salud Pública entienden que el hecho de que el virus haya aparecido en el otro lado del mundo generó la posibilidad de adelantarse a entender de qué forma contener al Covid-19... o mantenerlo lejos. En Italia, llegó cuando aún se suponía que era "cosa de oriente". Cuando quisieron activar, ya era tarde. Ya hay más de 15.000 casos registrados y más de 1.000 muertos por coronavirus.

Por esto, sin presencia de un caso autóctono en la provincia, se suspendieron vuelos, eventos deportivos internacionales, eventos públicos de gran magnitud, partidos oficiales sin público, controles policiales, en hoteles, en museos, en Ischigualasto, más higiene en sectores educativos, compra de insumos para personal médico, medidas de aislamiento para los viajantes de la última semana, entre otras.

En consecuencia, si este nivel de rigurosidad se mantiene, es posible (porque la teoría es una cosa y la práctica es otra) que el coronavirus no genere el mismo efecto arrasador. Esto no significa menos afectados, pero si menos frecuencia de contagio. Por esto piden, con urgencia, que se cumpla con el aislamiento y la denuncia de posibles casos. No se trata de ser egoístas, se trata de ser responsables.

Mirar y aprender.