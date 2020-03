Entregaron equipamiento y una ambulancia al hospital Giordano de Albardón

El gobernador Sergio Uñac, encabezó un acto de inauguraciones y entrega de equipamiento para el Hospital Doctor José Giordano de Albardón. El nosocomio, recibió una ambulancia de alta complejidad, marca Peugeot 0 Km, equipada con cardiodesfibrilador, tubos de oxígeno, camillas, sillas de ruedas y diversos elementos que completan el equipamiento.

En su discurso, el primer mandatario, señaló: “Yo me he hecho dentro del municipalismo y soñaba desde hace mucho tiempo con conducir los destinos de mi Pocito natal. A partir de ahí pude ejecutar las primeras acciones que me permitieron soñar con una realidad diferente para ese departamento”.

En este sentido, el gobernador recordó su paso al frente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, organización que nuclea a 3000 municipios: “La misión era fortalecer, demostrar que la célula básica del desarrollo de nuestra querida República Argentina está fundamentalmente en el desarrollo de los municipios argentinos”.

Para cerrar su discurso, el mandatario provincial consideró que la inauguración de la obra de iluminación realizada por el municipio y la entrega de la ambulancia "son importantes porque es justo venir a fortalecer la prestación de los servicios de salud que hacemos con la ministra de Salud y la directora del hospital”.

Por su parte, el intendente Palmero destacó la posibilidad de “poder darle continuidad a una obra que fue una gesta que se inició hace 20 años para darle beneficio a este departamento tan querido por nosotros, donde desarrollamos nuestra vida, nuestras actividades, para que el municipio siga siendo el mejor”.

"Esta obra de iluminación está aportando a la seguridad vial y también mayor seguridad a los transeúntes que por aquí circulan. El sistema led nos permite la reconversión de luminarias, lo que nos permite hacer economía”, sostuvo Palmero.

Por último, el intendente albardonero se mostró "muy agradecido porque tanto estas luminarias como la ambulancia sirven a las necesidades del pueblo de Albardón".

También hizo uso de la palabra el diputado Juan Carlos Abarca, quien aseveró que "la realización de esta obra es parte de la tarea de dar respuesta a cada uno de los vecinos del departamento. Hoy le tocó a la calle Arenales; seguramente en unos días mas le tocaró a calle Sarmiento, La Cañada, a Las Lomitas, a Campo Afuera”.

Abarca agradeció finalmente al personal del municipio que trabajó en la concreción de la obra y remarcó que la misma “tiene mucho que ver con los trabajadores del departamento, porque somos uno de los pocos municipios que tiene una fábrica de columnas de alumbrado y las hacemos en nuestro departamento; eso es muy importante".

Fuente: Si San Juan