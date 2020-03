Protocolo de coronavirus: qué pasa con los boliches en San Juan

El protocolo por el coronavirus está afectando a distintos espectáculos artísticos y deportivos que tuvieron que ser reprogramados y suspendidos. La remisa es evitar la reunión de gran cantidad de personas ya sea en espacios abiertos o cerrados.

Si bien en San Juan no hay ningún caso confirmado de COVID-19 y los dos que se esperaban resultados de análisis dieron negativo, la duda es si se suspenderán la actividad de boliches en la provincia.

El Secretario de Seguridad de San Juan, Carlos Munisaga le confirmó que por ahora no habrá regulación o suspensión de la actividad nocturna. ya sea de boliches o bares, debido a que en San Juan todavía no amerita esa clase de medida por no tener casos confirmados.

En tanto el complejo Sala del Sol, comunicó que reprogramaran los shows hasta nuevo aviso, siguiendo las recomendaciones provinciales y de Sanidad. Por otro lado, el boliche Ladran Sancho, informó que cuentan con servicios (agua potable, local desafectado, alcohol en gel) que se necesitan para combatir cualquier tipo de germen.

En la provincia de Mendoza, por decisión del gobernador Rodolfo Suarez, suspendieron por tiempo indeterminado boliches y salones, medida que no alcanza por ahora a los bares.