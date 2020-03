Se suspenderán las clases solo en las escuelas donde hayan "casos sospechosos o confirmados"

El Ministerio de Educación decidió resolver que ante la posibilidad y aparición de algun caso positivo de coronavirus en algun alumno, docente o personal no docente de una institución educativa, o de algun caso sospechoso, la actividad aulica será suspendida de inmediato

Mientras dure esta emergencia sanitaria, la cúpula de cada institución deberá informar de manera diaria el avance y el acontecer del estado de salubridad de la institución en cuestión, al supervisor a cargo, quien llevará la información a la dirección correspondiente. En caso de no haber novedades con respecto a la situación sanitaria del establecimiento, tambíen se deberá dejar al tanto.

Con esta medida, el Ministerio de Educación provincial se adecua a las disposiciones establecidas a nivel nacional. Cabe destacar que, al tratarse de una pandemia en constante movimiento, las medidas a tomar no son estáticas, sino que podrán ser modificadas a medida que vayan pasando los días y se vaya modificando el cuadro del COVID-19 en el país.

El Ministerio de Educación por resolución 630 ME, en prevención y en coincidencia con la resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo nacional y los Ministerios de Salud y Educación de la Nación, determina las medidas aplicar en los siguientes casos:



Ante un caso confirmado o sospechoso de un estudiante, docente o profesor, habrá suspensión en la institución escolar.



Se realizará la suspensión total de las actividades en el ediifcio escolar, en las que funcionen una o más instituciones educativas.



Mientras dure la emergencia sanitaria, el directivo a cargo de la institución debe informar diariamente las novedades y de no haberlas tiene que dejar aclarado que no se presentó ninguna, durante el turno a su cargo al supervisor y este al director de área que le corresponde, el que emitirá el informe al referente ministerial, dando cumplimiento al requerimiento del Consejo Federal de Educación y a las autoridades sanitarias de la provincia.



Se advierte que esta disposición queda sujeta a cambios ante la constante evolución de los acontecimientos que se van desarrollando minuto a minuto, los que serán debidamente informados.