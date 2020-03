Delivery de riesgo: Explotaron los pedidos pero analizan suspender el servicio por coronavirus

En el marco de las medidas en todo el país por el coronavirus, las aplicaciones de deliverys atraviesan una situación muy particular. Por un lado, aumentó la demanda de pedidos. Pero por otro, les preocupa su salud, ante el constante riesgo de contagio al que se exponen.

Ante esta situación, un trabajador del rubro, dio detalles a Canal 13 sobre la labor diaria y pidieron mayores medidas de prevención para el sector. “Estamos trabajando en negro, no tenemos un jefe, tenemos coordinadores pero no nos ayudan o asesoran ante nuestros problemas económicos”, comentó Leonardo Adam, de la app Pedidos Ya.

Pero no solamente lo económico es lo que preocupa a los deliverys. Adam, contó que también sienten en riesgo su salud por la pandemia del COVID-19. “Estamos en contacto con la gente, con los locales y nos tiene muy preocupados a todos nosotros”, indicó. Además, de estar expuestos, los repartidores, también corren el riesgo de transmitir el virus a los clientes.

“Nosotros tenemos el mismo trabajo de todos los días. Según las noticias, lo único que podemos hacer es lavarnos las manos, usar guantes, el barbijo. Pero en nuestro trabajo todavía no nos han proporcionado lo necesario para poder laburar en este ambiente”, señaló el joven.

Sin embargo, destacó que aumentaron la cantidad de pedidos y hasta que no dan abasto con las solicitudes. “Ahora hay más demanda porque la gente está en su casa resguardada. Algunos nos quedan en cola, no podemos aceptarlos o tenemos el doble pedido que entregar. La gente está en su casa y no quiere salir”, aseguró el delivery.

Ante esta situación, y pese al aumento de la demanda, los trabajadores de delivery de esta aplicación, analizan llevar adelante una suspensión, para evitar el riesgo de contagios del virus. “Hemos acordado por precaución, ante el peligro al que estamos expuestos, dejar de trabajar una semana al menos”, comentó Leonardo Adam a este medio.

No obstante, dijo que algunos trabajadores no pueden dejar de realizar deliverys porque necesitan el sustento económico. “Hay chicos que tiene familia y no pueden faltar o dejar de trabajar porque es plata necesaria para los impuestos, la comida, la nafta de la moto, etc. Tenemos muchas deudas. No podemos faltar ni un solo día. La plata cuenta”, finalizó el joven.

Cabe destacar que las medidas ante la pandemia que azota a todo el mundo, cada vez son más extremas. En Argentina, suspendieron las clases hasta el 31 de marzo, cerraron fronteras terrestres y cancelaron arribos internacionales en los aeropuertos por 30 días. Además, suspendieron viajes en colectivos de larga distancia y vuelos de cabotaje, todo, en busca de evitar viralización de la enfermedad.