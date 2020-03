Góndolas vacías, locales cerrados y calles desérticas: lo que provocó el coronavirus en San Juan

El coronavirus no es algo que se pueda tomar a la ligera y ha quedado demostrado en países como Italia o España. Debido a esto, las autoridades de las distintas naciones del mundo cada vez toman medidas más extremas para poder prevenir adecuadamente el contagio del virus Covid-19.

Noticias Relacionadas En carne propia: el drama de los vendedores ambulantes sin la gente en las calles

La provincia de San Juan no está exenta de todas las medidas que se tomaron a nivel nacional, por lo que la rutina de todos los sanjuaninos se vio totalmente modificada.

Lamentablemente, a raíz de la desesperación, debido principalmente a la desinformación, muchas góndolas de los supermercados de la provincia se quedaron totalmente vacías.

Sin dudas, los productos que tienen más alta demanda en estos tiempos de pandemia son el alcohol en gel, el papel higiénico y la lavandina o cloro. Además, también se pudo observar la falta de algunos productos no perecederos como galletas de agua, arroz, aceite y fideos.

Para brindar datos más precisos sobre esta problemática, este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Hermes Rodriguez, el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, pero no se obtuvo respuesta.

Otra de las consecuencias de esta prevención y de estas dos semanas de aislamiento fue el cierre temporal de algunos comercios. En las últimas horas por ejemplo se decidió cerrar los casinos, salas de juego, las atracciones populares como lo son la Difunta Correa o el Dique Punta Negra, entre muchos otros.

Todo esto se realiza para incentivar a la gente a que no se tome estos 14 días como unas “pequeñas vacaciones”, sino como lo que realmente es: una cuarentena para evitar que nuestro país tenga circulación viral y así evitar un gran número de casos de esta enfermedad.

Estas determinaciones también repercutieron en entes como la Anses, en donde se decidió sólo atender a las personas que ya hayan obtenido un turno previamente, además de buscar soluciones en conjunto con el Banco Central para que los jubilados puedan dar la “Fe de vida” de forma no presencial y que los ancianos puedan enviar a apoderados a cobrar sus haberes.

Esto tiene como objetivo principal evitar la aglomeración de gente y, sobre todo, proteger a los más vulnerables, ya que los mayores de 65 años son uno de los grupos que más riesgo de contagio poseen.

No cabe duda que los sanjuaninos hemos cambiado radicalmente nuestra rutina en torno a estas fuertes medidas de prevención, pero nunca hay que olvidar que estos cuidados no sólo se realizan para protegernos a nosotros mismos, sino también para cuidar a todos los que nos rodean. Hay que ser conscientes, no egoístas.