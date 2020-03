Y los que no hacen cuarentena… ¿cómo se cuidan en la calle?

Canal 13 recorrió las calles del microcentro y encontró poco movimiento, a raíz de la emergencia sanitaria que atraviesa el país ante la pandemia del coronavirus. Si bien, muchas personas decidieron realizar aislamiento voluntario tras las recomendaciones de las autoridades sanitarias, otros, salieron igual a las calles.

Noticias Relacionadas En tiempos de coronavirus, un hombre le escupió en la cara a una cajera

Algunos salieron por necesidad, otros por trámites, urgencias o situaciones particulares, los sanjuaninos que tiene que salir a las calles, comentaron como viven con el riesgo de contagio.

“Tomamos las precauciones de las autoridades sanitarias. Higiene de las manos., alcohol. En San Juan el virus todavía no se ha propagado. Hasta el momento no tenemos casos. Pero hay mucha gente asmática, con problemas renales, etc., que están en riesgo”, comentó uno de los entrevistados.

Otra persona consultada, comentó que trata de no asistir a lugares con mucha concurrencia de gente, e intenta lavarse las manos con frecuencia, además de consumir mucha vitamina c.

Un trabajador, dijo al móvil de Canal 13 que “nos cuidamos como podemos. Lavándonos las manos después de trabajar a cada rato. Quedándonos en casa. Mi mamá tienen 77 años, mi papá 63, asique aislamiento total para ellos y los que podemos, salimos a trabajar, hacer trámites, etc.”, dijo.

Otros, siguen al pie de la letra las recomendaciones del Ministerio de Salud, en cuanto al lavado de manos, el uso alcohol en gel. “Tratamos de no salir, nos quedamos en casa. Los niños se quedan en casa. Tratamos de que no salgan pero lo tomamos con tranquilidad”, contaron algunos entrevistados.

“Tratamos de prevenir, estamos tratando de no estar tan cerca de muchas personas. Por ahora estamos tranquilos. Estamos en casa haciendo cuarentena pero ahora hemos venido para buscar un repuesto para una tele. Mi mamá está internada en una clínica pero suponemos que va a estar bien ahí”, comentaron los consultados.

Por la tarde de este miércoles, desde el Ministerio de Salud Pública de San Juan, infromó que analizan un caso sospechoso de coronavirus en San Juan. Se trata de una mujer de 29 años que regresó de un viaje a Estados Unidos, y se encuentra internada en aislamiento en el Hospital Rawson. Ahora, aguardan los resultados de las muestras enviadas al instituto Malbrán. En todo el país, ascienden a 79 los contagiados con el COVID-19.