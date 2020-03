Cuarentena en la calle: la dolorosa situación de un joven en San Juan

"Pedimos a los argentinos que cumplan con el aislamiento", señaló el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Sin embargo, entre esos argentinos está Lucas, un joven que llegó a Capital en busca de un futuro prometedor, con carnet profesional en mano. Pero las situaciones de la vida lo encuentran durmiendo en Plaza 25 de Mayo, previniendo el virus a la intemperie.

Sostenido por el optimismo de quebrar la historia, él sabe que corre peligro. "No cumplo con los protocolos, no tengo cómo hacerlo. Hoy el único lugar que tengo para descansar es la plaza, no tengo otro, porque los refugios están llenos", comentó Lucas Sillero, el joven en situación de calle, a Canal 13.

Como muchos otros, el joven vive el día a día en espacios públicos. Lejos de los ilícitos, el hombre se reinventa vendiendo bolsas de consorcio pero espera por el milagro, esa oportunidad que no deja de buscar. "Siempre estoy buscando trabajo, todavía no se me da. Tengo carnet profesional, cuento con experiencia, pero estoy en esta situación, solo pido por alguna oportunidad o algún beneficio", destacó el joven.

Lucas llegó a Capital hace algunas semanas e invirtió todo lo que tenía en un alquiler, un techo para descansar, mientras se abocaba a buscar trabajo. Un mal encuentro y un conflicto vecinal lo dejaron en la calle. "Pagué dos meses de alquiler con la única plata que tenía. Tuve problemas con el propietario, él nunca me dio un recibo y cuando estaba en la calle me di cuenta que ya no podía reclamar", contó el hombre.

Pero su salud no es lo único que está en juego. "Yo tengo cuatro hijos, a los que les aporto cuota alimentaria, necesito trabajar para darle a ellos. Yo quiero cumplir con la ley, por eso solo busco un trabajo", concluyó.

En tiempos de coronavirus, la calle puede ser más dura. Sin embargo, en Lucas brilla el optimismo por una oportunidad que lo cambie todo.