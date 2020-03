Uñac ordenó restringir el ingreso a San Juan por el Coronavirus

El gobernador Sergio Uñac endureció las medidas de control de ingreso a la provincia este jueves por la tarde y lo comunicó a través de un video oficial. La restricción afecta tanto a los extranjeros como a los argentinos y hasta los propios sanjuaninos que lleguen. Deberán cumplir obligatoriamente con un aislamiento de 14 días. Caso contrario, intervendrán las fuerzas de seguridad.

"Sanjuaninos y sanjuaninas, conforme a la facultad que me otorga la Constitución Provincial, he decidido profundizar las medidas adoptadas hasta el día de hoy . Para eso he firmado la norma que restringe el ingreso de toda persona que llegue a nuestra provincia", anunció el gobernador.

Enumeró las medidas en tres puntos: "en primer lugar, los extranjeros, nacionales y comprovincianos que ingresen al territorio provincial por cualquier medio de transporte o lugar deberán denunciar el alojamiento donde se hospeden o su domicilio en particular. Y estarán obligados a realizar cuarentena de 14 días".

En segundo lugar, "las personas vinculadas al transporte de carga que ingresen a la provincia serán consideradas en tránsito si su estadía desde su ingreso no supera las 24 horas. Solo podrán descender de la movilidad con las medidas de seguridad que les entregará las autoridad de aplicación provincial".

Y en tercer lugar, "los organismos encargados de controlar los ingresos de personas a la provincia quedan facultados para requerir la información pertinente para constatar el cumplimiento de la cuarentena y en caso de ser necesario requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad".

"Sanjuaninos y sanjuaninas, sigamos actuando con colaboración y responsabilidad como lo hemos hecho hasta ahora", concluyó el gobernador.