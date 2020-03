Mirada joven: mitos y verdades del inicio de clases

Terminó la espera. Volvió el guardapolvo, la cartuchera, la mochila y las lapiceras. Volvió el levantarse temprano y el despabilarse bien antes de las clases. Volvieron los chicos y volvieron los mitos. Por eso, Canal 13, en el inicio del ciclo lectivo 2020, habló con los jóvenes de la Escuela Boero para hablar de eso que mantiene vivo el espíritu del aula.

Según lo que aportaron los chicos a la cámara de Canal 13:

*El cambio de sueño es, por mucho, lo que más cuesta a la hora de arrancar

* La ubicación en el inicio de clases suele ser clave, porque dura para todo el año. En algunos casos esta ubicación es determinada por los apellidos en la lista de asistencia, pero en otras es la elección. En este sentido, los chicos aseguran que se cumple la ley del "adelante el botón, atrás el disperso".

*Muchos de los chicos comienzan las clases pensando en el final. Esto es, la expectativa de lo que va a pasar al final cuando deban elegir alguna orientación o carrera universitaria.

*Los primeros días suelen ser algo tenues en cuanto a la atención dentro del aula. Este ritmo de interés suele enderezarse durante el año y vuelve a decaer al final.

Cualquiera sea el caso, hay fijas dentro del aula que no cambia con los años. Pasan las generaciones pero hay mitos que no se van a perder, por lo pronto no queda más que disfrutar.