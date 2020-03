Dos sanjuaninos y una luna de miel que se convirtió en pesadilla por el coronavirus

Este viernes Juan Mestre y su esposa, contaron la pesadilla que atraviesan en México, donde se encontraban de luna de miel. La pareja, oriunda de San Juan, quedó varada en el aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que la aerolínea en la que iban a regresar al país, cancelara el vuelo.

Noticias Relacionadas Alarma en Ullum por la llegada de cinco extranjeros

Juan, comentó que en un principio, la luna de miel que habían planificado con su esposa era viajar a Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, la pandemia del coronavirus, los dejó “atrapados” en la capital mexicana.

“Los vuelos fueron cancelados y no nos dieron chance ni respuesta de nada. Nos quedamos varados, hicimos un reclamo a la aerolínea Aeromexico que no dio la cara. Luego fuimos a la Embajada Argentina de México. Ahí nos dijeron que el trasfondo no es la pandemia ni el cierre de frontera, sino que la aerolínea que realiza este vuelo volvería con el avión vacío. Por eso decidieron dejarnos de lado a nosotros y que quedamos varados para que ellos no pierdan”, explicó el sanjuanino.

Noticias Relacionadas Urgente: un mochilero extranjero ingresó a San Juan y no cumplía cuarentena

Pese a este mal momento, Juan, comentó que lograron que la aerolínea, les consiguiera un hospedaje. “Estamos compartiendo una habitación con dos argentinos más y hasta el tema del dinero, estamos poniendo de nuestro bolsillo para la comida, el transporte, para llamar, etc. Pero no sabemos la fecha de vuelta”, dijo.

El hombre, comentó que esperan que el Gobierno Argentino o la aerolínea en la que viajaron les dé una respuesta para poder regresar al país. “En los vuelos de repatriación, México no está incluido. En caso de que se realicen los vuelos son pagos. No son gratis, no son un servicio del Estado, sino que solo son seguros. Los demás vuelos pueden quedar varados o cancelados. Hasta ahora no hay vuelo a México porque no es zona de riesgo y hay unos 600 argentinos varados entre Cancún y Ciudad de México”, explicó Juan.

El sanjuanino, comentó que los argentinos varados en el aquel país, “muchos duermen en aeropuertos, otros alquilan otros van con familiares amigos etc. El problema es cuando hay chicos. Tenemos un grupo de insulino-dependientes, embarazadas y adultos mayores que no pueden estar en contacto con el virus. Ahí se agrava mucho la situación”.

“Estamos en contacto con familiares, todos tratan de darnos su apoyo. Lo que pueden hacer es muy poco. No podemos salir de México ni pagando los altos precios porque los que lo han intentado, les han cancelado el vuelo y lo han perdido. Estamos esperando una ayuda aunque sea pago pero seguro”, comentó el joven. Y agregó que “todavía no hay nada certero. Pero existe la posibilidad de que manden un vuelo”.

Los sanjuaninos y otros argetninos varados en México

“Estamos en grupos de varados y hay gente que ante la desesperación ha sido estafada y han pagado hasta tres vuelos que luego se los han cancelado. Cerró Latam, Copa Airlaines, entre otras. No tenemos forma de salir. Han sido pocos los que han llegado. Los primero varados han pagado precios muy altos para poder viajar”, aseguró el sanjuanino.

Además, Mestre, dijo que pese a estar hospedados por la aerolínea, no tienen garantizada su estadía. “Es día a día tratar de ver cómo podemos hacer para volver”, sostuvo.

En cuanto al estado de salud de la pareja, Mestre, señaló que se encuentran bien, pero que temen contraer el virus. “Estamos bien de salud, con un poco de miedo. Acá en México no se tiene conciencia del virus. Hay mucha aglomeración de gente. Nosotros tratamos de tomar medidas. Pero nos da miedo. Le pido a los sanjuaninos que recen”, cerró.