La cuarentena obligatoria de un sanjuanino en Nueva York :"Es jodido"

La pandemia del coronavirus azota a todos los países del mundo. Algunos en mayor medida, como Italia que ya suma más de 5 mil muertos, y otros con menos casos. En Estados Unidos, los casos positivos de COVID-19, ascienden a más de 30.000 y las víctimas fatales son 390.

Ante esta situación, los estados de California y Nueva York, decretaron la cuarentena obligatoria. Entre ambas ciudades, suman más de 60 millones de habitantes. El viernes, comenzó a regir la medida en la costa Oeste, mientras que en el Este, empezó este domingo.

Desde la ciudad de Nueva York, el sanjuanino Fernando Díaz, contó detalles de la medida y cómo afecta a una de las metrópolis más importantes del mundo. “Acá estamos, haciendo caso a lo que el gobierno ha dispuesto con la cuarentena total obligatoria desde el domingo a las 8 de la mañana”, contó.

“Por lo que se habla acá, el presidente Donald Trump, se demoró en dictar la cuarentena. En las redes dicen que hay más de 13 mil infectados y muchas muertes”, señaló el sanjuanino. Fernando, dijo que “debe ser difícil para a este monstruo que es Nueva York. Pero nosotros estamos acá cumpliendo”.

“En mi trabajo no nos han comunicado todavía si nos van a parar. Pero me parece que yo me denegaría a trabajar por mi bien y mi familia, por mi hija y mi esposa”, comentó el joven.

En este sentido, el gobernador de la ciudad de Nueva York, Andrew Cuomo, sostuvo que la cuarentena “es la medida más radical que podemos tomar. El 100% de la fuerza laboral debe quedarse en casa” en el caso de “servicios no esenciales”, señaló. “Vamos a monitorearlo. Habrá multas y puede haber cierres forzados de comercios que no cumplan. No estoy bromeando”, precisó el mandatario al anunciar la normativa.

“Acá las calles están vacías, la gente que anda en la calle son de trabajos esenciales como lo determino el gobierno. O gente que hace compras de sus víveres. Es más o menos lo que se está viviendo acá”, describió por su parte Fernando.

El sanjuanino, dijo que “es un problema complicado, no es un solo lugar, una provincia, un estado o un país. Es mundial. Y es jodido”. Y agregó que “hay que tomar conciencia y quedarse en casa. Hay millones de cosas para hacer desde casa”.

Mientras California y Nueva York comenzaron a tomar medidas severas contra la pandemia, el presidente Trump, aseguró ante la prensa que no considera decretar una cuarentena general en todo el país pese al aumento de los casos.

“No pienso que llegue el día en que creamos que sea necesario hacer eso. Se hizo en California, se hizo en Nueva York, son dos epicentros (...) Pero si van al medio oeste o a otro sitio, allí ven todo por la televisión y no tienen los mismos problemas”, indicó en su conferencia diaria por el coronavirus. “Estamos ganando esta guerra”, aseguró el mandatario.