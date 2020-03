El duro testimonio de dos sanjuaninos que viven la cuarentena fuera de San Juan

Jerónimo García es un joven jugador de hockey sobre patines, actualmente juega en el club Sarzana. Una ciudad y comuna en la provincia de La Spezia, en la Versilia, Liguria, Italia, 15 km al este de Spezia, en el ferrocarril a Pisa, donde se separa la vía de Parma hacia el norte. Allí se encuentra viviendo estos días en cuarentena, ya que Italia es el país que más sufrió pérdidas desde la propagación del COVID-19.

Jerónimo cuenta su experiencia en Italia, y como vive estos días: “acá estamos en cuarentena desde hace casi 14 días. Son 60 millones de personas que están encerradas, sin hacer absolutamente nada. Solo se puede salir a comprar y con autorización. Estamos aguantando, somos 3 argentinos viviendo en un mismo departamento. Hasta el momento venimos llevando bien el día a día, porque nos llevamos muy bien. Tratamos de pasar el día jugando a la Play, tomando mates, pero siendo conscientes de que no es una situación fácil"

Para finalizar su relato, desea e invita a los sanjuaninos a que cumplan con su cuarentena: "cada uno debe aportar su granito de arena quedándose en casa, es muy importante que cumplamos. Los invito a que cumplamos con esto y salgamos rápido de esta situación que mundialmente está siendo muy complicada"

Nino Vera es un sanjuanino que vive en el sur de California desde hace 40 años y está preocupado por la propagación del coronavirus por el mundo. “Estamos bastante alarmados, muy preocupados porque cada día aumentan más los infectados con el coronavirus. Es algo que nunca lo había visto, es un fenómeno donde no podes encontrar las cosas necesarias en ninguno de los supermercados. En esta autopista donde estoy circulando, es una autopista donde normalmente no se puede viajar a más de 40 km por hora y en este momento estoy circulando a 130. Es algo totalmente inusual, ya que las autopistas están vacías"

“Pero es el fenómeno que tenemos, yo les pido a todos los sanjuaninos que por favor le hagan caso a las autoridades, de poder estar en casa, de poder hacer la cuarentena y poderle ganar a este virus que se ha puesto la corona y nos tiene a todos de rodillas porque no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar mañana. Hay que hacerles caso a las autoridades, no tener contacto con otras personas. Acá desgraciadamente no nos han dado una orden federal de quedarnos en casa, creo que va a ser en esta semana. Esperemos que pronto esto pase y que todo esté bien en mi provincia”, finalizó Nino con su expresión de deseo en el rostro.