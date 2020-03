La llamativa protección que utilizan en un servicompras sanjuanino

La prevención ante el contagio del coronavirus provoca que muchas instituciones y empresas tomen ciertas medidas de prevención para poder resguardar la salud de todos sus empleados, ya sea con el uso de barbijo y guantes, o utilizando artefactos poco comunes, que llaman la atención de la mayoría de la gente.

Este es el caso de Franco, un empleado encargado de la atención al público de un servicompras perteneciente a una conocida estación de servicio, ubicada en la "Esquina Colorada". Su jefe no le permite utilizar barbijos, alegando que mantienen la humedad, por lo que no terminan siendo 100% efectivos para prevenir el contagio de esta grave pandemia global.

No obstante, las autoridades a cargo de esta estación de servicio le permiten a sus contratados, la utilización de una plancha de acetato, la cuál se abrochan a la visera de su gorra y los portege de todos los gérmenes y bacterias que puedan portar los clientes que acuden a este comercio.

Franco cuenta que esta protección le llama mucho la atención a la gente, que incluso a algunos no les gusta y le preguntan porque no utilizan un barbijo como la mayoría de las personas. Sin embargo, el protagonista de este reportaje comenta que para él esta medida es muy adecuada, ya que este material es fácil de conseguir, es cómodo y no genera humedad.

Finalmente, el empleado aprovechó para recomendárselo a todos los sanjuaninos que no puedan quedarse en sus casas: "La verdad que se los recomiendo, sobre todo para cuando tengan que salir de casa a hacer las compras".