Estremecedor pero real: San Juan se prepara para manejar cadáveres por coronavirus

Este jueves, Salud Pública realizó la videoconferencia diaria para ilustrar el avance de Coronavirus a nivel nacional y local. En este sentido, el mensaje fue contundente: "no salgan de sus casas, hagan cuarentena, morir por coronavirus es morir en soledad, sin posibilidad de despedirse". La muerte. Ese fue el mensaje, por esto desde Epidemiología detallaron cómo es el protocolo de manejo de cadáveres.

Según indicó Mónica Jofré, titular del área, la medida comienza cuando el paciente está en estado crítico. En ese momento el paciente ya se encuentra aislado, sin presencia alrededor (solo para cuestiones puntuales). Si fallece, inmediatamente se lo prepara, se lo viste y se lo deposita en una bolsa mortuoria. La misma va totalmente sellada y se coloca en un cajón que debe estar cerrado.

Desde allí, Jofré recomienda que el familiar utilice un servicio crematorio ya que se ha comprobado las cenizas no son trasmisoras del covid-19. Por otro lado, confirmó que a los fallecidos por coronavirus no se les practica autopsias, por lo que no son trasladados a morgues. "Debe ser un caso muy excepcional para que pueda suceder esto", concluyó.

La provincia se prepara y en todo sentido. Por esto, insistieron en cuidar la cuarentena para evitar pensar en este final.