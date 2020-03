Coronavirus: Salud aclaró que pasa con la trasmisión madre e hijo

Muchas embarazadas se encuentran temerosas por la situación del coronavirus en la Argentina. La duda pasa por si en el caso de contagiarse podrían pasarle el virus al bebé. Este viernes en el reporte oficial del Ministerio de Salud de la Nación señalaron que hasta el momento no se ha demostrado ningún problema en los embriones de mujeres embarazadas que padecen el COVID-19.

“Para las embarazadas que están temerosas del coronavirus, no se ha demostrado trasmisión trasplacentaria del virus” manifestaron. También, señalaron que a diferencia con otros virus respiratorios, la pandemia no se trasmite a través de la lactancia.

En tanto que desde el área de salud nacional manifestaron que en el 2009 se aprendió que la gripe podría ser mucho más grave en mujeres embarazadas, que las que no lo están, pero que este virus no tiene ese comportamiento. “Entonces embarazadas, recién nacidos y pacientes pediátricos no son la población vulnerables para este virus” señalaron las autoridades sanitarias.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación pidieron por la continuidad del contacto entre madre e hijo, destacando la importancia de mantener la lactancia materna. Además afirmaron que las mamás que amamantan lo tienen que hacer con barbijos y la higiene tanto de las manos como del lugar donde se encuentran es muy importante.

Los bebés recién nacidos de madres infectadas con el COVID-19 no están en riesgo frente al virus, según dos estudios realizados con una docena de embarazadas que dieron a luz en hospitales de Wuhan, China.

Según los relevamientos, salvo en un caso, todos los partos fueron por cesárea y, a pesar de algunos síntomas leves, todos los bebés nacieron libres del virus. Tras la obligada medida de aislamiento, separados, tanto los pequeños como sus madres ya están en casa.