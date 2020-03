Desarrollo Humano explicó cómo y cuándo repartirá el Módulo Alimentario de Emergencia

El Ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, destacó en el programa Banda Ancha de Canal 13 que no hace falta que nadie se mueva de su casa para recibir la ayuda alimentaria de emergencia propuesta por el gobierno.

"Vamos a activar un mecanismo de distribución en el que van a intervenir los municipios y es posible que nosotros reforcemos lo que hacen los municipios con taxis o con remises es una cuestión que hoy estamos evaluando porque sobre el miércoles o jueves ya tenemos previsto comenzar a repartir los módulos a los beneficiarios que se hayan inscripto y cumplan con todos los requisitos", dijo el jefe de la cartera social.

De esta forma las personas, una vez inscriptas, solo deben esperar que les llegue el bolsón a sus domicilios según estas declaraciones. El bolsón tiene aceite, leche, arroz, fideos,lenteja polenta, té, yerba entre otros productos que totalizan entre 8 y 10 artículos, dijo Aballay.

En cuanto a la posibilidad de contratación para los taxistas o remiseros para trabajar en el reparto, todavía no se abrió el registro, pero está claro que deben tener todos los papeles al día como corresponde.

Quiénes serán los beneficiarios

Las personas que recibirán el Módulo Alimentario de Emergencia no deberán tener ningún otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.), está destinado a trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social.

Pasos para inscribirse

Ingresar a www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar

Colocar todos los datos en cada formulario de identificación

El número de teléfono debe ser el del celular de quien solicita el beneficio

Es importante colocar lo más correcto posible el domicilio donde espera recibir el Módulo Alimentario de Emergencia

La persona recibirá un SMS comunicándole que la solicitud fue ingresada.

Al recibir el Módulo Alimentario de Emergencia deberá enviar un SMS (mensaje de texto) al 40140 con la frase ALIMENTOS OK (ALIMENTOS, espacio, OK).

Es importante saber, que el beneficiario que reciba el Módulo Alimentario de Emergencia y no envíe el SMS confirmando la recepción, no podrá recibir un segundo envío en cuanto el Gobierno de la Provincia lo disponga.