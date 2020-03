Insólito: la mexicana que confunden con la paciente confirmada en San Juan

Luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en San Juan el sábado pasado, fueron muchos los mensajes de sanjuaninos atacando a la joven a través de sus diferentes redes sociales. Esto obligo a la primera paciente en la provincia de COVID-19 a cerrar sus cuentas.

Sin embargo, un hecho insólito se dio en la cuenta de Facebook de una joven mexicana. Por compartir apellido con la primera contagiada de San Juan, fueron muchos los mensajes preguntándole si efectivamente era ella la persona en cuestión, otros se limitaron insultarla. Esto obligo a la mexicana a tener que salir a aclarar que no era ella a la que se referían los mensajes, que se trataba de una homónima Argentina.

“¡Qué está pasando! Me están confundiendo con una homónima de Argentina pero yo no tengo coronavirus” escribió la joven. Después aclaró que no conoce San Juan, que no viajo a España y que está realizando la cuarentena, como una persona responsable debe hacer.

La joven mexicana, psicóloga de profesión, como mucho de sus colegas en Argentina, se ofreció a brindar ayuda a todas aquellas personas que pudieran sufrir de angustia o ansiedad a causa de estar realizando la cuarentena.

Los mensajes de apoyos no se hicieron esperar en los comentarios del posteo realizado por la homónima de la paciente sanjuanina de coronavirus. “Que feo que te agredan verbalmente, cuídate mucho” le escribió una amiga en su cuenta, “cuídate, la gente anda loca”, se se lee gracioso eso de que fuiste a España y ni foto subiste, le contestó en tono de gracia un amigo.