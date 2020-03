Milagro de cuarentena durante una misa por radio en Iglesia

Este domingo en la mañana el Padre Rómulo Cámpora, párroco de Iglesia, celebró una misa en Radio La Cumbre de Rodeo para llegar a toda la comunidad con su mensaje religioso, ya que la cuarentena no permite las habituales reuniones religiosas dominicales en el tempo de Santo Domingo de Guzmán o cualquier otro distrito.

El sacerdote contó a Canal 13 que mientras celebró y dio su mensaje a favor de la vida y pidiendo por todas las familias, además de la gente que está trabajando para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, comenzó a recibir testimonios de lo que estaba pasando en algunas viviendas que seguían su transmisión.

Todos dicen haber sentido "una gran paz, estamos acostumbrados a los cortes de luz cuando hay viento, pero esto fue una cosa muy rara porque mientras estábamos en la consagración, la gente sintió una gran paz según hemos contado y cruzado comentarios y opiniones", contó el religioso.

"Una de esas familias tenía una vela encendida, porque yo les hago que prendan una vela, tener la fotos de sus difuntos, acá la gente sigue la misa por radio alrededor de la mesa". "Esta familia había puesto un cuadro de la Divina Misericordia, una vela común, sencilla, al costado la imagen de San José con el niño Jesús", destacó.

"Cuando ha terminado la misa y fueron a apagar la vela se dieron cuenta que no se había consumido y que había algo en la llama, era la forma de un fetito, es indiscutible", dijo enfáticamente el cura.

Aseguraron que se representó un feto en la vela mientras rezaban por la vida

"Claro yo en la homilía había hablado de la defensa de la vida como lo hago siempre y me llamó a la reflexión de que Dios no va a abandonar a la humanidad pero si no está hablando, nos está enseñando uno de los castigos a la sobervia, la omnipotencia toda esa vida en contra de la naturaleza que estamos viendo", dijo el párroco de Iglesia.

La foto fue enviada al cura por una familia de Colola, distrito de Iglesia, a quien el cura describió como gente sencilla y de buena fé. "El pueblo iglesiano es un pueblo de fé, esta mañana ha sido increíble lo que han sido los Whats App, la radio, la gente en todos lados contaba su experiencia, la alegría de lo que ha vivido", dijo el padre Rómulo Cámpora.