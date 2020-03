Desesperada: El temor al coronavirus de una mamá por su hija electropendiente

El día después que el presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena obligatoria para el 13 de abril, Yanina Guzmán, la mamá de Carla, una nena electrodependiente, le pidió a los sanjuaninos que se queden en sus casas cumpliendo el aislamiento obligatorio. La desesperada petición de esta madre tiene que ver con la vulnerabilidad de su hija frente al virus del COVID-19.

Noticias Relacionadas No entra nadie: Prohibieron el ingreso al microcentro de San Juan

En una nota brindada a Banda Ancha, Yanina expresó su preocupación por la situación que desata la pandemia en Argentina y el mundo. La mamá confesó que duerme todas las noches con miedo y que le pide a Dios que proteja a su hija.

La madre de Carla, teme que el sistema de salud colapse y por eso le pidió a los sanjuaninos que tomen conciencia y cumplan con la cuarentena obligatoria. “Hay gente que se cree muy sana o que tienen familias sanas, pero hay personas sanas que están muriendo en otros países, entonces les pido que tomen conciencia y piensen, si tienen algún sobrino, algún familiar, que se queden en su casa”

Además, Yanina expresó que para su hija el contraer una gripe o una angina es fatal, ya que le cuesta muchísimo sanar para que le saquen el respirador. “Si se llega a contagiar, ella tiene todo acá en su casa por tener internación domiciliaria, pocas son las probabilidades de vivir” contó apenada.

La madre de Carla, dijo que le duele en el alma no dejar salir a jugar a su otra hija, “ella no sale de la reja para afuera, solamente está adentro de casa y en el patio y yo veo niños jugando, vecinos que reciben visitas y pienso que a la gente no le está importando o no ve la gravedad” denunció Yanina.