Como se realizó el casting para “Don José”

El reconocido artista español Eduardo Guerrero está nuevamente en la provincia para realizar la obra de teatro “Don José” y contó cómo fue que se realizó el casting para conseguir a las bailarinas para este espectáculo.

El bailaor comentó que encontrar gente que baile flamenco en San Juan demuestra que esta clase de baile es conocido a nivel mundial. También dijo que cuando se sentó en el tribunal para empezar a analizar a las chicas que se habían presentado, quedó totalmente sorprendido.

Que su reacción natural fue decir: “Guau… Pero si nunca han ido a España!”, por lo que se llevó una grata sorpresa con las bailarinas sanjuaninas.

Contó que en un principio la selección fue de 120 chicas, después tuvieron que reducir el número a 50, cosa que le resultó muy complicado, pero que se volvió en algo mucho peor cuando tuvieron que reducir nuevamente a tan sólo 20 bailarinas, porque tenían un cupo que cumplir

Noticias Relacionadas Advierten que el saldo de la Tarjeta Alimentar se anula a fin de mes

Guerrero dijo: “Tienen que aprender que hay un proceso de selección para todas las cosas. Me sentía pequeño en ese momento, no quería salir yo a dar la noticia”. Además agregó: “Para mí mientras más gente mejor, la gente me demuestra tanto cariño que yo no estoy para darles esa decepción”.

Para finalizar, el artista comentó que curiosamente ha recibido más notas de agradecimiento por parte de los padres de las chicas que no quedaron, que de las chicas que sí lograron conseguir el lugar. Que esto se debe cómo las ha tratado durante las audiciones.