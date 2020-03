Una odisea por un banco

Este viernes, en el Polideporitvo de la Escuela Normal Sarmiento se podía visualizar una extensa fila de personas. Esta fue la postal durante toda la semana puesto que el Ministerio de Educación designó estas fechas para poder reubicar a los chicos de los distintos niveles que buscan, por cambio de domicilio o por condición de repintentes, un nuevo establecimiento para empezar el año.

Esto, sumado al calor, a la cantidad de gente, al prolongado trámite que genera presentar papeles y llenar planillas, se produjeron algunas demoras y hubo personas que desde la jornada anterior decidieron quedarse para no perder el lugar en la fila. Es el caso de Griselda, una mamá que este viernes permanecía en una reposera, a la espera de la apertura de las puertas del edificio.

Noticias Relacionadas Los requisitos para adquirir las Becas Progresar

"Soy de Rivadavia, me tocaba este jueves pero hubo mucha gente y mucho calor, entonces todo se hizo largo. Tuve que pasar el día y la noche para no perder el lugar. Necesito inscribir a mi hijo y si me iba quizás perdía la oportunidad", señaló la madre a Canal 13.

Noticias Relacionadas El Gobierno mejoró la oferta de la paritaria y los docentes aceptaron

Así como ella, varios prefirieron permanecer durante la noche, a pesar de que el cronograma dictaba que para este viernes los departamentos atendidos eran otros.

Desde el Ministerio de Educación, señalaron a este canal 13 que a partir de las 9 de la mañana estarían llegando las personas dedicadas a la inscripción, por lo que entre las 10 y las 11 comenzaría la atención. Además, señalaron que si bien no hay un número preciso de chicos que pasaron por esta instancia, estimaban que realmente eran muchos por lo que estaría planificándose fechas extraordinaria para inscribir a aquellos que no llegaron a poder hacerlo.

El Lunes 9 en horario de 10 a 15 horas, continuará el operativo para reubicar de 1º a 6º año, del departamento de Caucete.

Esto, todo esto, fue la postal de cada uno de los días de esta semana. Esta es la odisea por un banco.